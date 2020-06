Chi sbaglia paga, e questa è una regola che vige dall’era dei tempi. E se avete commesso un’infrazione su strada, la multa sarà una conseguenza tutt’altro che inaspettata. Le multe nascono per garantire la sicurezza sulle strade, così da assicurare un transito con poco rischio. Ma cosa succede se non pago una multa?

Ecco allora delle informazioni utili per chi non paga una multa ricevuta, sia per un parcheggio non pagato, fuori dalle strisce, o per un’infrazione commessa su strada.

Cosa succede se non pago una multa

Quando ci viene fatta una multa, ci vengono offerte tre possibilità: pagarla entro cinque giorni, avendo la chance di sfruttare l’importo ridotto del 30%; fare ricorso al giudice di pace entro 60 giorni se si ritiene che la multa sia ingiusta o falsa; non pagare la multa.

Ma l’ultima scelta ha ovviamente delle conseguenze. Se così non fosse, nessuno pagherebbe più le multe.

Le conseguenze di una multa non pagata

La multa che non sarà pagata verrà iscritta a ruolo da un ente creditore che notificherà una cartella esattoriale . In questa cartella, verranno aggiunti, all’importo iniziale della vostra multa, interessi e sanzioni ulteriori. È possibile che l’importo da pagare arrivi anche al doppio di quello della multa, e in più dovrete coprire le spese della cartella. Verrà infatti aumentato l’importo per ogni multa non pagata del 10% ogni sei mesi di mancato pagamento.

Questo “tira e molla” potrà durare solo 5 anni: allo scadere di questo tempo infatti, se non avrete ricevuto la cartella esattoriale, la vostra multa cadrà in prescrizione. Ma se vi viene recapitata la cartella, beh, le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti.

E se non pago neanche la cartella esattoriale?

Se vi state facendo questa domanda, state cercando evidentemente di sfidare la sorte. Se non doveste infatti pagare la cartella esattoriale che vi è stata recapitata, l’ente creditore avrà il diritto di muovere un’esecuzione forzata nei vostri confronti. Questo vuol dire che potrebbero esservi sequestrati alcuni beni, auto compresa!

E se la multa che devo pagare mi è stata fatta all’estero?

In questo caso sarete comunque costretti a pagare. Per le multe prese in Europa e notificate all’indirizzo di residenza italiano, non c’è via di fuga. La Comunità europea infatti è molto attenta alla sicurezza stradale, e le multe prese all’estero sono considerate dello stesso valore di quelle che possono essere fatte nel vostro paese d’origine.

Quindi, dopo aver letto queste conseguenze, siete davvero sicuri di voler sfidare la sorte e rischiare non pagando la multa?