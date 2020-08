Cosa succede se non mangio la pasta? Molte volte pensiamo che se abbiamo preso dei chili in più il problema sia la pasta. E quindi subito decidiamo di togliere la pasta dalla nostra dieta. E spesso decidiamo di eliminare la pasta dalla nostra dieta per sempre. Ma fa bene non mangiare pasta? Cosa succede se non mangio la pasta? Con il cibo, e soprattutto quindi con la nostra salute, non si scherza. Quindi è giusto non improvvisare diete per dimagrire, ma recarsi da un dietologo o da un nutrizionista se vogliamo perdere peso in modo corretto senza recare danni al nostro corpo.

Non mangiare pasta, e quindi carboidrati, comporterà una perdita repentina di peso. Ma qual è il prezzo da pagare? O meglio il nostro corpo che prezzo dovrà pagare per questa perdita di peso? In assenza di pasta il corpo inizia a mangiare i depositi di grasso per recuperare energia. Quando si mangiano carboidrati, questi vengono assimilati sotto forma di glicogeno che trattiene all’incirca tre grammi d’acqua per ogni grammo di carboidrati. Questo significa che in assenza di carboidrati viene trattenuta molta meno acqua dal nostro corpo che tenderà a disidratarsi. Il corpo inoltre ha bisogno dei carboidrati perché sennò il fegato inizierà a scomporre le proteine per ricavare il glucosio degli amminoacidi che serve al nostro corpo. La pasta è anche fonte di energia e senza questa ti potresti sentire spossato e debole.

Quindi se volete perdere peso non eliminate completamente la pasta dal vostro regime alimentare. Magari potete diminuirla, ma la pasta è fondamentale per il funzionamento del nostro corpo. E senza di questa si potrebbe incorrere in problematiche serie. Se volete perdere peso e quindi iniziare la dieta low-carbs rifletteteci un attimo e non vi private dei carboidrati, fonte essenziale di energia per il corpo dell’essere umano.