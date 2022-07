Il cane è il migliore amico dell’uomo e sono tantissime le persone che hanno uno o più cani in casa con loro. Un cane riesce a dimostrare molto affetto, aspetta con ansia che la sua persona di riferimento torni a casa per riempirlo di feste. È un animale molto fedele, abitudinario, che riesce ad imparare tante cose ed essere un sostegno importante. Tuttavia, spesso è un animale molto ingenuo. Al contrario dei gatti, molto più diffidenti e prudenti, i cani si mettono spesso nei guai da soli.

È davvero molto diffuso un problema in particolare, ovvero un forasacco nel naso. Il forasacco è una graminacea, una spiga con peli rigidi che il cane trova spesso nelle sue passeggiate e nelle sue esplorazioni. Spesso queste spighe si incagliano nelle sue zampe procurandogli dolore, ma altrettanto spesso possono andare nelle orecchie e nel naso provocando dei gravi disturbi.

Ecco, quindi, cosa succede se entra un forasacco nel naso del vostro cane, quali sono i sintomi che manifesterà e come agire. L’importante è tenerlo sempre sotto controllo per poter agire il prima possibile e risolvere la situazione.

Cosa succede se entra un forasacco nel naso del cane e cosa fare per l’animale

Di solito questo problema avviene dopo una passeggiata oppure dopo che il nostro amico ha vagato libero nei campi per qualche tempo da solo. L’istinto del cane è di curiosare, annusare, sentire che cosa lo circonda, ma queste spighe sono sempre in agguato. Si può capire se un forasacco è presente nel naso del cane dai sintomi che manifesta.

Se tornando dalla passeggiata il cane starnutisce in continuazione, molto probabilmente ha una spiga nel tratto nasale. Queste spighe lesionano la mucosa e provocano delle infezioni. Il cane può avere qualche starnuto, così come tanto prurito e cercare di grattarsi il naso con le zampe. Inoltre può perdere anche sangue. Se ci sono solo starnuti, probabilmente la spiga sarà visibile e si potrà togliere con una pinzetta, oppure verrà ingerita e non ci saranno problemi. Ma se il cane continua ad avere disturbi e a perdere sangue, allora è il caso di rivolgersi al veterinario.

Come evitare il problema

Infatti, un forasacco può incastrarsi nelle narici o, nel peggiore dei casi, può andare nei polmoni provocando una polmonite fatale. Il veterinario con l’anestesia riuscirà a togliere la spiga e risolvere il problema. Naturalmente la tempestività è fondamentale.

I forasacchi sono presenti in grandi quantità in natura da aprile ad ottobre. Quindi, nelle passeggiate di primavera ed estate è meglio evitare le zone in cui ci sono. Oppure, se proprio non si può farne a meno meglio mettere la museruola al cane per proteggergli il naso.

Lettura consigliata

