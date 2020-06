Cosa succede se ci laviamo troppo spesso? Ecco tutti i rischi che corriamo. Molti di noi credono che lavarsi spesso faccia bene al corpo. La sensazione di pulizia che si prova dopo una doccia, infatti, è impagabile. E quella doccia al giorno la facciamo proprio per prenderci cura della nostra igiene e, quindi, della nostra salute. Ma siamo proprio sicuri che lavarsi così tanto faccia bene al nostro organismo? In realtà degli studi hanno dimostrato che una doccia al giorno potrebbe non essere così salutare. Quindi, cosa succede se ci laviamo troppo spesso? Ecco tutti i rischi che corriamo.

Pelle secca? Forse conviene saltare la doccia quotidiana

La pelle con troppe docce può diventare secca. Questo succede a causa dell’azione di saponi troppo aggressivi. E non solo la pelle diventerà secca, ma potrebbe addirittura squamarsi. Ecco perché non bisogna mai esagerare con l’igiene. In più, la pelle potrebbe arrossarsi molto spesso. Questo perché la doccia rimuove le cellule morte che compongono il primo strato di pelle che ci protegge dagli agenti esterni. E, per non farci mancare nulla, il calore dell’acqua va a intaccare anche i legami dei lipidi della pelle. Risultato? La pelle sarà molto meno tonica di quello che vorremmo.

Un consiglio? Usate sempre una crema idratante dopo la doccia. Aiuterà la vostra pelle a rimanere in salute!

Influenza e raffreddore tra le conseguenze

Se credevate che lavarsi spesso potesse avere conseguenze solo sulla pelle, beh, vi sbagliavate. Troppe docce infatti, possono portare anche ad avere spesso influenza e raffreddore. Questo a causa dell’impatto che hanno sul microbioma. I batteri e i microbi nel nostro corpo sarebbero alterate. Quindi ci sarebbero degli squilibri talmente forti da favorire influenze e raffreddori continui!

Forfora e capelli grassi: sicuri che non sia dovuto alle troppe docce?

Sappiamo che solitamente ci si lava proprio per rendere i capelli sani e splendenti. Eppure, sembra che un eccessivo uso di docce può avere conseguenze fastidiose sulla nostra cute. Lo scalpo infatti, si secca e si rimuovono gli oli che mantengono sani i fusti. E così la nostra chioma non solo si riempie di forfora, ma diventa anche grassa!

Pruriti intimi

Anche le parti intime rientrano tra le zone del corpo colpite dal lavarsi in modo esagerato. Le donne soprattutto dovrebbero stare molto attente. L’organo intimo femminile, infatti, ospita diverse tipologie di batteri. Lavarsi con dei saponi aggressivi altera la flora naturale, modificando il pH. Ed ecco l’arrivo di infezioni e fastidiosi pruriti che non ci farebbero vivere in tranquillità!

Quindi, questo è quello che succede al nostro corpo se ci laviamo troppo spesso. Ecco tutti i rischi che corriamo. Con questo articolo, ovviamente, non vi stiamo dicendo di smettere di lavarvi o di farlo poco. Sarebbe quantomeno assurdo. Vi stiamo solo consigliando di limitare il numero di docce che fate durante la giornata. E soprattutto di scegliere i saponi giusti. Cercate di prendere quelli a pH neutro, che non siano troppo aggressivi e terrete al sicuro il vostro corpo da questi rischi!