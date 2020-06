Cosa succede se bevi acqua di rosmarino? Tutti i benefici che non ti aspetti. È un sistema molto economico che garantirà tantissimi benefici. Svelato il segreto della potenza dell’acqua di rosmarino. Il rosmarino è una pianta ricchissima di oli essenziali flavonoidi, acidi fenolici. Oltre a tannini, resine e canfora. Contiene, inoltre, anche l’acido rosmarinico dalla proprietà antiossidante. Molti studi, infatti, hanno dimostrato che i principi attivi del rosmarino hanno la capacità di inibire l’anione superossido. Si tratta di un radicale libero molto tossico e reattivo, responsabile dell’ossidazione cellulare.

Il rosmarino oltre ad essere usato come infuso o decotto. Ma può essere utilizzato anche come depurativo del fegato e come tonico e digestivo. Inoltre può essere usato per guarire da raffreddore o febbre. Infine è un ottimo alleato per il cervello.

Perché il rosmarino è un ottimo alleato del cervello?

Uno studio dell’università della Northumbria, in Inghilterra, ha dimostrato gli effetti benefici dell’acqua di rosmarino per la memoria. MA anche per le funzionalità cognitive e contro l’invecchiamento cerebrale. Consumare acqua di rosmarino potrebbe addirittura ringiovanire il nostro cervello di 11 anni. Secondo lo studio, bere una tazza da 250 millilitri di acqua al rosmarino al giorno permette di aumentare la nostra capacità di memorizzare informazioni fino al 15%.

I benefici dell’acqua di rosmarino

Inoltre, il consumo di acqua di rosmarino può prevenire l’invecchiamento cerebrale. Infatti le sostanze antiossidanti in esso contenute sono capaci di ridurre le infiammazioni a carico del sistema nervoso. Per godere dei benefici dell’acqua di rosmarino è possibile preparare un infuso al rosmarino. Dopo aver portato a bollore una tazza di acqua in un pentolino, si aggiunge un cucchiaio di foglie essiccate di rosmarino. Si deve lasciare in infusione le foglie per 12 ore, si filtra e si consuma. Potete anche far bollire molta acqua e con lo stesso procedimento potrete riempire una bottiglia da lasciare in frig. In questo modo avrete sempre con voi l’acqua di rosmarino.