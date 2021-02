Che il proprio bambino ingoi la gomma da masticare è l’incubo di tutte le mamme. E crescendo è diventato un po’ l’incubo di tutti. Ci dicevano che la gomma si attaccava nello stomaco. Che i succhi gastrici andavano in tilt, che saremmo soffocati. Ma in effetti, cosa succede?

Prima di tutto la gomma da masticare, o chewing gum, è gomma base naturale. Si differenzia tra le varie marche per gli additivi e aromi aggiunti. O zuccheri o dolcificanti vari. Un tempo si usava un gomma ricavata da una pianta del Centro America. Mentre oggi le gomme in commercio sono a base di gomma arabica. Oppure da polimeri sintetici che il nostro sistema digerenti non può smaltire.

Cosa succede davvero al nostro organismo se si ingoia una gomma da masticare?

Ovviamente la gomma da masticare, per definizione, si mastica. Non è fatta per essere ingoiata. Ed è una cosa importante da sapere e insegnare ai più piccoli. Ma questo non significa che può succedere di ingoiarne una per sbaglio. O perché non avendo dove buttarla, l’unica cosa che ci viene in mente di fare è inghiottirla. In questi casi non c’è nessun problema. Una gomma non crea problemi.

Sia che sia fatta di gomma naturale che sintetica, viene espulsa. Magari non si distrugge completamente all’interno dell’intestino. Seguendo la sorte di tutti i corpi estranei che si possono ingerire. Se sono più piccoli di un paio di centimetri riescono a raggiungere il retto senza problemi. E poi espulse.

La preoccupazione può insorgere quando è una pratica abituale. Soprattutto per i bambini. Infatti è l’accumulo di più chewing gum che può anche causare un’occlusione intestinale. O si rischia addirittura che le gomme restino attaccate alle pareti dello stomaco. In questi casi le gomme andranno rimosse chirurgicamente. E non c’è bisogno di aspettare sette anni, i sintomi si sentiranno quasi subito.

Quindi, cosa succede davvero al nostro organismo se si ingoia una gomma da masticare? Praticamente nulla, se capita di ingoiare una gomma ogni tanto. O addirittura se è successo solo una volta nella vita. Il problema può nascere solo se si fa spesso. Ma si può stare certi che dopo un po’ la gomma viene espulsa. Non resta nello stomaco per anni e anni.

