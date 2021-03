Di solito, al giungere della primavera si iniziano a formulare i buoni propositi da prefiggersi da qui all’inizio dell’estate. Proprio come l’ultimo dell’anno, si rinnova in ognuno il desiderio di migliorarsi. Forse le prime giornate di sole inducono le persone a immaginare spiagge paradisiache, isole tropicali, mari cristallini. Stesi sotto l’ombrellone a sorseggiare un analcolico alla frutta.

Si scrolla di dosso il torpore invernale per arrivare il prima possibile alla gaudente estate, passando dalla leggerezza della primavera. Quindi, perché non iniziare con un periodo di detox? Non c’è bisogno di diete drastiche, spesso dannose per la salute. Bastano pochi accorgimenti come: passeggiare almeno venti munti, anche il tempo di fare la spesa o di recarsi a lavoro, muniti di mascherina e gel disinfettante ovviamente. Mangiare frutta e verdura, preferibilmente cruda o cotta al vapore e cereali integrali. Dissetarsi con tisane casalinghe. E perché no, provare a bere il succo di aloe vera. Ecco che cosa succede al corpo se si beve un bicchierino di succo d’aloe al giorno.

Puliti dentro

La prima funzione che il succo aloe esercita sul nostro organismo è quella disintossicante. Con l’azione emolliente della sua polpa è come se desse una passata di olio alle nostre tubature interne, soprattutto all’intestino e al colon. Migliora la digestione e la regolarità intestinale.

Il succo di aloe vera per la pelle

L’aloe vera è anche un potente antiossidante. Infatti contiene tantissime vitamine e minerali che aiutano a migliorare l’aspetto della nostra pelle. Il consiglio in più è quello di abbinare creme leggere a base di gel d’aloe vera biologica per potenziarne l’effetto.

Per la salute in generale

Il succo di aloe vera è anche un buon antibatterico, grazie alla sua naturale predisposizione a creare una sorta di pellicola che funge da barriera contro batteri e aggressioni esterne. Aiuta a stimolare le difese immunitarie e serve anche a cicatrizzare (utile nel caso di ulcere o mal di stomaco).

Come assumerlo

Si consiglia l’assunzione di 50 ml di succo puro d’aloe biologico disciolto in un bicchiere d’acqua, la mattina e la sera, preferibilmente lontano dai pasti.

