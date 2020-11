La multa per chi attraversa i binari non è sempre la stessa ma può variare a seconda di chi e come lo si faccia. Quindi, vedremo in questo articolo cosa succede a chi attraversa i binari del treno. Le ipotesi possono essere due:

1) attraversamento dei binari intersecanti una strada. In questo caso, l’attraversamento può avvenire da parte di qualsiasi utente della strada, alla guida di un veicolo oppure a piedi.

2) attraversamento dei binari presenti nelle stazioni ferroviarie. In questo secondo caso, entrano in gioco norme che interessano gli utenti della stazione e il loro comportamento. Si deve specificare che le due ipotesi sono disciplinate da norme diverse.

Prima ipotesi: attraversamento dei binari intersecanti una strada

In questo caso, si specifica che il passaggio a livello è lo spazio in cui si intersecano una strada e una ferrovia. Il comportamento che bisogna tenere in prossimità di un passaggio a livello è disciplinato dall’art. 147 del Codice della Strada. Quest’ultimo stabilisce una serie di comportamenti che devono essere osservati nelle diverse circostanze.

1) Avvicinandosi a un passaggio a livello, gli utenti della strada devono osservare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, e devono prestare attenzione alla segnaletica;

2) se il passaggio a livello è senza barriere o semibarriere, in prossimità dei segnali stradali che lo preannunciano, occorre osservare attentamente se non vi siano treni in arrivo. Se non vi sono treni nemmeno in lontananza, occorre attraversare velocemente.

Diversamente, è d’obbligo fermarsi, senza impegnare il passaggio a livello;

3) non è consentito l’attraversamento quando le barriere o semibarriere siano chiuse o stiano per chiudersi, oppure, al contrario, siano in movimento di apertura. Lo stesso dicasi quando siano in funzione dispositivi di segnalazione acustica o luminosa. Idem, quando siano in funzione i mezzi sostitutivi come ad esempio i cancelli;

4) se un veicolo si trova ad impegnare un passaggio a livello, a causa ad esempio di un guasto, quando le barriere sono chiuse, il conducente deve fare il possibile per spostarlo immediatamente. In caso di impossibilità, si dovrà avvisare chi di competenza, affinchè il conducente del treno sia tempestivamente avvertito del pericolo. Per quanto attiene alle multe irrogabili nelle predette circostanze, è bene sapere che ricorre una sanzione amministrativa che va da 84 a 335 euro. Inoltre, quando la violazione viene commessa per almeno 2 volte nell’arco di 2 anni, si applica anche la sanzione della sospensione della patente. Quest’ultima è comminata per un periodo da 1 a 3 mesi.

Seconda ipotesi

Una volta chiarito cosa succede a chi attraversa i binari in prossimità di un passaggio a livello, passiamo ad esaminare la seconda ipotesi. Essa è disciplinata dal Regolamento di Polizia Ferroviaria, art. 21 del D.P.R. n. 753 del 1980. Ivi si precisa che nelle stazioni ferroviarie e alle fermate di treni e metropolitane, l’attraversamento dei binari è consentito soltanto agli addetti ai lavori. Gli utenti, invece, possono attraversare fruendo di appositi sovrapassaggi e sottopassaggi. Se questi non ci sono, occorrerà farlo da punti stabiliti, osservando le avvertenze specifiche imposte da appositi segnali e indicazioni. In ogni caso, il binario non può mai essere attraversato quando su di esso è in movimento un treno, una locomotiva o un altro mezzo. In caso di trasgressione delle suddette norme, si applica una multa da 5 a 15 euro.