Da un lato l’Asia con Tokyo in calo e Shanghai in rialzo. Dall’altro Wall Street con i suoi futures momentaneamente in positivo, seppur di poco. Al centro l’Europa che si presenta anche lei contrastata. Cosa sta succedendo sui mercati? Facciamo il punto della situazione.

I listini europei

Volendo capire come sta andando la seduta a Piazza Affari, bisogna fare il punto della situazione sull’intero quadro europeo. In pratica capire cosa sta succedendo sui mercati. Partiamo prima di tutto dal Dax. Alle 13.15 l’indice di Berlino deve registrare un saldo parziale negativo dello 0,2%. Diametralmente opposta, invece, la situazione del Cac 40 a +0,2% e del Ftse 100 di Londra che invece può sfruttare addirittura un +0,5%. E l’indice italiano? Da parte sua il Ftse Mib, oggi al centro delle cronache finanziarie visto che Borsa Italiana è passata dal London Stock Exchange a Euronext per 4,325 miliardi, non può fare a meno di essere in perdita. Nello stesso momento, infatti, viene fotografato a -0,5%.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

I rating a Piazza Affari

Un altro elemento utile per capire come sta andando la seduta a Piazza Affari è senza dubbio la posizione degli analisti sui titoli di maggior interesse. Oggi, ad esempio, si deve evidenziare un report di Goldman Sachs che vedono di buon occhio Anima (target assegnato di 4,40 euro). Sempre da Goldman Sachs è interessante il buy su Banca Generali (31 euro) e FinecoBank (14,50 euro). Interessante anche la posizione di Deutsche Bank su titoli come Nexi e STMicroelectronics (MIL:STM). Nel primo caso l’obiettivo di prezzo arriva a 22 euro (in rialzo rispetto ai precedenti 18), nel secondo, invece, l’obiettivo è di 34 euro.

La situazione a Wall Street

Positivi, invece, i listini statunitensi sebbene, come detto, solo di qualche decimo. Decimo che, invece, è sufficiente per dare fiducia agli operatori. Numeri alla mano alle 13.15 (ora italiana) l’S&P 500 viaggia a +0,4% come anche il Dow. Leggermente più arretrato il Nasdaq a 0,25%.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. I dati più interessanti di oggi riguardano la produzione industriale italiana di luglio. Nello spazio m/m vede un aumento del 7,7% in crescita sul precedente 7%. Invece nell’ambito a/a si parla di un -0,3%, risultato senza dubbio ottimale se paragonato al precedente -8,3%.