Borse al palo in Europa ed ennesima seduta deludente per Piazza Affari, che chiude in calo. La Borsa di Milano ha ancora una volta illuso con una partenza forte, ma poi ha ceduto terreno nel pomeriggio.

Cosa sta accadendo alla Borsa di Milano è veramente particolare, perché è un copione che si ripete stranamente da giorni. I prezzi iniziano bene la seduta, ma poi cedono terreno nella parte finale della giornata.

E adesso il rally natalizio inizia a diventare una chimera. Analizziamo gli elementi salienti della seduta di oggi grazie all’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

La Borsa tedesca corregge ma il potenziale rialzista rimane intatto

Le Borse europee finiscono al palo una settimana tutto sommato positiva. È andata bene soprattutto alla Borsa tedesca che ha guadagnato molto. Nell’ultima ottava i prezzi dell’indice Dax hanno recuperato le perdite patite tra febbraio e marzo. Proprio nella seduta di oggi hanno sfiorato un nuovo massimo storico.

Dopo un avvio forte, la Borsa tedesca ha iniziato a ripiegare sotto le vendite per prese di beneficio. D’altronde, essendo l’ultima seduta della settimana, ed avendo guadagnato molto, alcuni operatori hanno preferito monetizzare.

La flessione al termine della giornata è stata contenuta allo 0,3%. Adesso è possibile che ci possano essere alcune sedute di correzione per scaricare l’ipercomprato. Ma la sensazione è che la corsa dei prezzi sia solo all’inizio.

Cosa sta accadendo alla Borsa di Milano è veramente particolare

Anche Piazza Affari ha registrato un calo nei prezzi seguendo lo stesso andamento della Borsa tedesca. E peraltro seguendo lo stesso copione che si sviluppa da qualche giorno.

Anche oggi si è verificato lo stesso scenario delle precedenti sedute. Dopo una partenza in forte rialzo, è arrivata una correzione nella seconda parte della giornata. E così in chiusura il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato in calo dello 0,1% a 21.976 punti.

Una chiusura, ancora una volta, sotto la soglia dei 22.000 punti, che non aiuta a mantenere viva la speranza di un rialzo sotto l’albero. Adesso il rally natalizio inizia a diventare una chimera.

Tra le blue chip il titolo migliore è stato CNH Industrial. L’azione ha chiuso a 9,77 euro e sembra proiettata verso la resistenza in area 10,5 euro. Se lunedì i prezzi non scenderanno sotto i 9,3 euro, potrebbe raggiungere il target già in settimana.