Più volte abbiamo scritto su queste pagine che fra i macro trend del futuro c’è sicuramente quello dell’alimentazione. Oggi qualcuno ritiene che le nostre abitudini in merito, cambieranno ed alcuni cercano modi alternativi per sfamare le popolazioni in continuo aumento. Nell’ultimo decennio in Italia e in tutti i Paesi sviluppati continuano ad avere una grande diffusione l’utilizzo degli integratori alimentari. Nel settore, in Italia uno dei leader è sicuramente la società Enervit che continua ad aumentare la propria quota di mercato.

Enervit (MIL:ENV) ha chiuso la giornata di contrattazione del 28 gennaio a 3,49 in rialzo del 5,44%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 3,25 ed il massimo a 3,49. Nel 2020, a 2,51 e 3,57. Cosa spinge il titolo Enervit al rialzo?

Si prevede che i ricavi cresceranno del 6,96% all’anno.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Le ultime raccomandazioni degli altri analisti stimano un prezzo obiettivo a 3,10. I nostri studi, basati sui bilanci degli ultimi 4 anni invece, calcolano un fair value a 3,06.

Dal punto di vista dei fondamentali quindi non ravvisiamo motivi tali da far salire il titolo nel breve termine. La nostra esperienza però ci fa dire che i grafici non mentono mai e se un titolo esplode al rialzo, probabilmente sta per iniziare una fase direzionale e questa avrà un motivo che presto sarà evidente. Come spesso ripetiamo su queste pagine, i grafici tendono a scontare tutto e si muovono in anticipo rispetto ai bilanci.

Cosa spinge il titolo Enervit al rialzo?

Il grafico degli ultimi mesi si è mosso sostanzialmente in laterale ma dal mese di ottobre del 2020, le quotazioni si sono mosse dal prezzo di 2,51 fino ai valori attuali. Una salita del 39%, ed il movimento sembra non solo non essere finito ma all’inizio.

La strategia operativa è di comprare il titolo a mercato con stop loss a 3,25 ed obiettivo primo in area 3,82 da raggiungere per/entro 1/3 mesi e successivo 5,50 (massimo raggiunto nell’anno 2014).

Il nostro giudizio è Buy.

Si procederà per step.