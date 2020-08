In questo articolo vogliamo approfondire il funzionamento dell’assicurazione obbligatoria fornita dall’INAIL a tutti i lavoratori. In un recente articolo abbiamo trattato i diritti previsti per i lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. Oggi approfondiamo quanto costa l’assicurazione obbligatoria e cosa spetta in caso di infortunio sul lavoro. Vedremo anche le differenze di calcolo delle indennità tra lavoratori a tempo pieno e dipendenti part time. Ricordiamo che il versamento periodico dei premi è obbligatorio ed è in capo ai datori di lavoro. In caso di inadempienza di questi ultimi, i lavoratori avranno comunque diritto alle coperture previste.

Le rendite INAIL

L’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro indennizza i lavoratori che abbiano subito un infortunio o una malattia professionale. L’articolo 13 del D.Lgs 30/2000 stabilisce un indennizzo per i semplici infortuni o malattie ed una rendita in caso di menomazione dell’integrità psicofisica. Il diritto alla rendita scatta con un’invalidità minima del 16%. Il D.M del 12 luglio 2000 specifica due diverse quote d’indennizzo: il danno biologico non patrimoniale ed il danno patrimoniale.

L’INPDAP calcola il risarcimento dei danni biologici sulla base di una apposita tabella. Mentre i danni patrimoniali ponderano la percentuale di invalidità ed il reddito del lavoratore con specifici coefficienti. L’INPDAP riconosce alle rendite un aumento del 5% per il coniuge ed ogni figlio convivente. Per comprendere meglio i meccanismi, vediamo un esempio pratico. Un operaio industriale con RAL di 25.000 euro e 3 persone in famiglia, subisce un infortunio. Con una percentuale di invalidità del 20%, l’INPDAP riconoscerà un’indennità di 334 euro mensili.

Cosa spetta in caso di infortunio sul lavoro

Rendite ed indennizzi sono un diritto di ogni lavoratore che abbia subito determinati danni a seguito di infortuni o malattie professionali. Cosa spetta in caso di infortunio sul lavoro lo stabilisce l’INPDAP sulla base del referto di una specifica commissione medica. Sono le imprese a finanziare mensilmente l’Istituto con il pagamento di premi per ogni lavoratore. La Circolare 18/2020 ha aggiornato l’imponibile giornaliero a carico dei datori di lavoro. La base di calcolo è salita dello 0,5% in linea con le rilevazioni ISTAT. La Circolare ha stabilito i nuovi minimi per lavoratori a tempo pieno e part time.

Questi lavoratori contribuiranno proporzionalmente alle ore lavorate. Questa sarà anche la base di calcolo per gli eventuali indennizzi ed indennità. La Circolare ha anche specificato diritti e doveri di lavoratori parasubordinati, artigiani ed operai agricoli. Per i lavoratori di ogni categoria sono disponibili gli sportelli INAIL presso le sedi territoriali e sul sito dell’Istituto.