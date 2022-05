La creatività e l’ingegno in cucina sono 2 caratteristiche molto apprezzate, molti chef con estrema semplicità sono in grado di dare vita ai piatti più incredibili. Il successo di una pietanza è anche la semplicità, oltre che il rispetto delle materie prime, i piccoli dettagli e i procedimenti ben eseguiti completano l’opera finale.

Anche nella vita di tutti i giorni, quando proponiamo piatti facili, dobbiamo stare attenti ai particolari, così da realizzare al meglio una ricetta. In diverse occasioni è decisamente conveniente cucinare una pasta sfoglia preconfezionata, per creare in meno di 30 minuti un pranzo o una cena per tutta la famiglia o per gli amici.

Cosa spennellare oltre l’uovo per dorare la pasta sfoglia e come non farla gonfiare più 3 idee originali per farcirla

Dietro questa pietanza apparentemente molto facile, si nascondono alcune insidie da non tralasciare, in questo modo le figuracce saranno impossibili.

Quello che spesso scordiamo di fare è spennellare la parte superiore della pasta, prima di infornarla. Questa tecnica renderà la superfice dorata, lucida e croccante, solitamente si utilizza sia nelle ricette dolci che salate.

L’ingrediente più impiegato in questo caso è un semplice uovo, o solo il tuorlo. Va sbattuto e distribuito con un pennello in silicone su tutta la pasta sfoglia.

È possibile usare altri ingredienti, come il latte, per chi fosse intollerante all’uovo, oppure il burro fuso, che donerà al nostro piatto un profumo incredibile. In alcuni dolci alcuni spalmano anche della panna liquida mescolata all’uovo, o solo gli albumi. Ecco, dunque, cosa spennellare oltre l’uovo per dorare la pasta sfoglia e renderla fragrante, per gustare ancora meglio la farcitura.

Un consiglio e varie farciture

Se vogliamo che la pasta sfoglia sia piatta, per tartine e millefoglie, dovremo fare una cottura “alla cieca” o “in bianco”. Per non fare gonfiare la sfoglia dovremo bucare la base più volte con una forchetta. Stenderla, poi, nella teglia e coprirla con la carta da forno. Sopra posizioniamo dei fagioli, dei chicchi di riso o delle sfere di ceramica, specifiche per questo utilizzo.

Se siamo alla ricerca di qualche idea per un ripieno gustoso, che non sia banale e scontato allora inseriamo all’interno dei broccoli sbollentati, cipolle in agrodolce e aringa fatta a pezzetti.

Il secondo modo per stupire in tavola è fare una farcitura con asparagi saltati in padella e bottarga di muggine, potremo lasciare la sfoglia aperta, come una torna, o chiuderla a fagottino.

Infine, conquisteremo il palato di molti con una ricetta semplice. Mettiamo su una teglia tonda la sfoglia bucherellata, aggiungiamo sopra delle fettine sottili di meta e dei pezzi di brie. Cuociamo a 180° C per 30 minuti e appena fredda decoriamo con del rosmarino e gocce di miele.