Cosa sono le bath bomb e come crearne una a casa per un bagno rilassante e rigenerante. Le bath bomb in italiano sono letteralmente le bombe da bagno. La bath bomb è un modo di prendersi cura della propria pelle con burri vegetali e oli essenziali pregiatissimi, è anche un’esperienza unica del piacere del bagno, piena di colori affascinanti e di profumi in grado di riempire l’anima di note positive. Cosa sono le bath bomb e Come crearne una a casa per un bagno rilassante e rigenerante? La bath bomb è praticamente un sostituto al bagnoschiuma che tramite la sua freschezza crea un’onda frizzante che deterge il corpo. Ovviamente all’interno come sopra spiegato si possono trovare tantissimi prodotti naturali che detergono e nutrono la pelle.

Come crearne una a casa per un bagno rilassante e rigenerante

Le bath bomb è possibile acquistarle in vari negozi di cosmetica. Da quelli più luxury a quelli meno. Ovviamente con delle variazioni di prezzo. Ma vediamo come farla a casa per risparmiare. Gli ingredienti per preparare le bombe da bagno sono molto semplici. 300 grammi di bicarbonato di sodio; 200 grammi di acido citrico; 60 gocce di olio essenziale; 2 cucchiaini di olio d’oliva; coloranti naturali.

Vediamo il procedimento per crearne una

Mescolate accuratamente insieme l’acido citrico e il bicarbonato di sodio in una ciotola. Aggiungere gli oli essenziali, il cucchiaio di olio e i coloranti naturali. La colorazione alimentare rende il composto un po’ grumoso. Mescolate rapidamente con le mani prima che la miscela inizi a frizzare. Spruzzate piccole quantità di acqua sulla miscela e continuate a miscelare. Avrete bisogno di pochissima acqua. Create una consistenza in cui la miscela è ancora piuttosto friabile ma manterrà la sua forma quando viene premuta. Adesso la miscela può essere inserita nello stampo. Premi lo stampo per liberare la bath bomb. Lascia asciugare le bombe da bagno per un paio d’ore in un luogo caldo ed asciutto. Ed ecco fatto, ora puoi goderti le tue bath bomb in un bagno rilassante e rigenerante.