Cosa significa veicolo in panne? Panne è un termine francese che sta per guasto. Un veicolo in panne è per esempio un’auto che ha un guasto improvviso. Il guasto è in genere di natura meccanica provocando per il veicolo l’arresto forzato. E questo vale pure per un camion in panne o altro veicolo a motore che costringe ad una sosta forzata. E per cui si può ripartire solo dopo che viene effettuata una riparazione.

Il veicolo in panne costringe alla sosta forzata per guasto improvviso

Su cosa significa veicolo in panne, quindi, il guasto improvviso quasi sempre richiede l’intervento di un meccanico. Così come, se il veicolo in panne è sull’autostrada, bisogna chiamare il carro attrezzi.

Con il veicolo che è in panne l’automobilista resta letteralmente a piedi. Ed il guasto spesso non è facilmente rilevabile a vista. Si può trattare per esempio di un problema importante al motore. Ma il guasto può essere pure di tipo elettrico.

Cosa fare se resti in panne con la macchina in autostrada

Per esempio, se si resta in panne in autostrada occorre prima raggiungere la corsia di emergenza. E poi indossare il giubbotto salvavita catarifrangente. A questo punto si può posizionare il triangolo. E si procede con la chiamata tempestiva al carro attrezzi.

i guasti ai veicoli spesso sono imprevedibili ed inevitabili. Pur tuttavia la soluzione per limitare i rischi di rimanere a piedi c’è. Ed è quella di avere l’auto sempre in perfetto stato di manutenzione. Per esempio, senza mai prendere alla leggera quella spia che si accende. Ma solo ogni tanto.

Inoltre, per il veicolo che sta per andare in panne ci sono sempre delle avvisaglie. Specie quando il guasto è di tipo meccanico. Per esempio, quando si inizia ad avvertire un calo di potenza da parte del motore. Oppure esce fumo nero sempre dal motore. O magari iniziano a sentirsi degli strani rumori.