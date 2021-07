Fare una bella dormita tutta filata dalla sera fino al momento in cui suona la sveglia sarebbe la cosa ideale. Ma purtroppo non per tutti è così. Sono anzi davvero tante le persone che soffrono di insonnia. Chi non riesce a prender sonno, chi si sveglia troppo presto e chi invece si trova con gli occhi sbarrati nel cuore della notte.

Un riposo intermittente è nocivo sia per la nostra salute fisica che per il nostro benessere psichico e mentale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non a caso il team di ProiezionidiBorsa ha scritto parecchio in merito ai consigli per dormire bene. Interessanti a tal proposito le guide:

Ciò che però non tutti sanno, è che l’ora in cui ci si sveglia non è casuale ma ha un particolare significato e in questo articolo andremo a fare ulteriori approfondimenti rispetto ai precedenti.

Cosa significa svegliarsi sempre ad una certa ora della notte

Secondo i principi della medicina tradizionale cinese, l’orario in cui ci si sveglia ha un preciso significato. O meglio, è il nostro corpo che ci sta dicendo che c’è qualcosa che non va. Sia a livello fisico che spirituale.

Svegliarsi tra le 3 e le 5 di mattina

Chi tende ad aprire gli occhi nel bel mezzo della notte, ovvero tra le 3 e le 5, sta vivendo un periodo di difficoltà e di tristezza.

L’organo collegato è il polmone che, sempre secondo i dettami della medicina cinese, è il luogo che conserva tutti i nostri ricordi e le memorie, anche quelle delle vite passate.

Per risolvere la situazione è bene fare esercizi di respirazione durante l’arco della giornata.

Svegliarsi tra le 5 e le 7

Svegliarsi troppo presto ovvero tra le 5 e le 7 di mattina significa soffrire di blocchi emotivi. Vuol dire che non siamo capaci di lasciarci andare alle emozioni. Ma tenersi tutto dentro è molto dannoso.

A livello fisico, l’organo collegato è l’intestino crasso, la parte finale dell’intestino che ha appunto il compito di eliminare tutti i residui che non servono. Molto spesso infatti, le persone che si svegliano in questa fascia oraria soffrono di disturbi quali colite e stitichezza.

Il nostro corpo ci parla in continuazione e trova ogni modo per farlo. Abbiamo visto ad esempio cosa significa svegliarsi sempre ad una certa ora della notte. Facciamo quindi sempre attenzione ad ogni minimo segnale che il corpo ci invia perché potrebbe essere davvero molto importante.