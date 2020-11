C’è chi legge le etichette e chi invece decide di non farlo. Si consiglia sempre di farlo perché scritto c’è veramente il mondo di quark. Quante volte si compra un prodotto e non si sa come deve essere applicato sul volto, quante volte al giorno, se la mattina oppure la sera? Sull’etichetta tutto questo è spiegato, oltre ad essere spiegato anche cosa contiene il prodotto in sé.

Ad esempio spesso si è convinti che la crema viso vada stesa con movimenti circolari, ma non è sempre così. Esistono delle creme che invece vanno picchiettate sul viso, come ad esempio il tonico viso, che non va disteso sulla pelle, ma picchiettato. Ecco tutte queste informazioni sono scritte sul retro del prodotto. Alcune di queste informazioni sono però un po’ criptiche. Come ad esempio cosa significa la scritta 12 M che si trova sui prodotti di bellezza.

Le fantastiche etichette dei prodotti beauty

Per capire le etichette serve quasi una laurea. Un po’ è comprensibile perché il produttore ha la necessita e obbligo di inserire molte informazioni su confezioni molto piccole. Se si ha voglia invece di capire quali sono gli ingredienti presenti serve come minimo una laurea in chimica oppure tanta pazienza per cercare sul web ogni singolo ingrediente. Alcune indicazioni invece sono più logiche, come ad esempio cosa significa la scritta 12 M che si trova sui prodotti di bellezza.

Dietro il prodotto, disegnata, vi è un sorta di scatolina tonda aperta con scritto 12 M, ma cosa significherà mai. Quel 12 M sta per 12 mesi. Infatti è tendenzialmente la sua data di scadenza, ma non in generale, significa che dal momento in cui è stato aperto il prodotto, questo può essere utilizzato per 12 mesi, dopo andrebbe cestinato. Ecco svelato ora il fantastico segreto dei 12 M.

