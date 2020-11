Cosa significa la posizione in cui dorme il cane? Ogni proprietario dovrebbe saperlo perché dice molto dell’amico a quattro zampe. Il cane quando dorme può assumere molte posizioni. Ma ognuna di queste ha uno specifico significato. Quale? Lo vediamo subito. Se dorme con la pancia in su infatti significherà una cosa, se invece dorme con la pancia in giù un’altra.

I cani sono un po’ come gli esseri umani

Anche l’essere umano ogni notte dorme in posizioni diverse. Magari con le braccia alzate dietro la testa, oppure supino, oppure completamente coperto, e ancora in posizione fetale. Insomma di modi ce ne sono veramente tanti e ognuno di questi ha un significato. Se uno dorme con le braccia alzate è perché si sente fiero e sicuro, chi invece dorme tutto coperto è tendenzialmente timido e che cerca di proteggersi.

Ma cosa significa la posizione in cui dorme il cane? Ogni proprietario dovrebbe saperlo

Le posizioni tanto amate dai cani sono principalmente tre. Non importa se sono dei cani di razza grande o piccola, le posizioni potrebbero essere assunte da ogni tipo di razza. Partiamo dalla prima posizione che è forse quella più comune.

A forma di ciambella

Quando il cane dorme a forma di ciambella potrebbe significare che non sta facendo un sonno profondo. Infatti pancia, zampe e organi sono tutti ben protetti. Solitamente i cani che assumono questa posizione sono quelli molto timidi, buoni e gentili.

A pancia in su

Se invece dorme a pancia in su, significa che si trova veramente bene nell’ambiente in cui si trova. Infatti tutti gli organi sono esposti e garantisce ai cani un sonno profondo. Questi sono cani contenti, tranquilli e sicuri di sé.

A pancia in giù

Il cane che dorme a pancia in giù invece vuol dire che è sempre sull’attenti. Infatti in questa posizione i muscoli non sono ben rilassati e l’animale potrebbe scattare da un momento all’altro. Questa posizione è spesso assunta dai cuccioli, oppure da cani che stanno facendo un riposino.