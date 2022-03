Cosa significa equinozio ce lo dicono questi segni zodiacali che per carattere alternano grandi fortune e felicità a cadute mirabolanti

Niente si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Questa verità dell’universo proclamata dalla legge della conservazione della massa sembra pensata per alcuni di noi. Quelli cioè che sembrano avere due lati del carattere in apparente contraddizione. Qualcuno la chiama evoluzione, altri addirittura lo reputano una sorta di conflitto interiore. Di certo sembrerebbe esserci alla base di questa variabilità una mente empatica, sensibile alle cose e capace di cogliere le caratteristiche dell’attimo.

Gli antichi Latini parlavano della filosofia del “carpe diem”. Questa sarebbe la capacità di saper cogliere il momento nella sua unicità transitoria. Per quanti cercano nelle stelle le spiegazioni degli eventi, dovrebbero quindi sapere che queste ci parlano di alcuni segni che sono lunatici. Per loro è come se le 24 ore fossero suddivise equamente tra notte e giorno. Una metà del carattere è luminoso e ottimista. Un’altra metà invece è tenebrosa. Coglie cioè la natura precaria delle cose. Così, visto che arriva la primavera, cosa significa equinozio ce lo dicono questi segni.

Attenzione a capire il momento in cui approcciarli

I Gemelli sono un segno imprevedibile. Ricordano in questo la natura duale di Giano bifronte. Ma se la divinità romana si celebra, come dice il nome, in inverno, loro presiedono alla massima luce dell’estate. Si tratta del solstizio di giugno. Eppure, sembrano gemelli diversi, talvolta. La luce e l’oscurità lottano dentro il loro animo. Sono per predisposizione ottimisti e solari. Si direbbe quasi eterei nelle aspirazioni. Ma all’interno delle crepe si nasconde la percezione di una cupezza che cercano di nascondere. Sembrano quasi un pozzo, che alla tranquilla superficie aggiungono un abisso difficile da scrutare. Se sapremo cogliere il lato positivo della forza, potremo godere e condividere ottimi progetti. Ma attenzione perché la Luna piena potrebbe chiamare alla raccolta l’ululato dei lupi mannari. In alcune fasi della vita, cioè, quando il rischio di cadere è elevato, potranno mostrare un lato sorprendente del loro carattere.

Cosa significa equinozio ce lo dicono questi segni zodiacali che per carattere alternano grandi fortune e felicità a cadute mirabolanti

I Pesci sono un altro segno duale. Sono spesso menti creative e con una certa predisposizione alla contemplazione estetica. Hanno una sorta d’ideale di bellezza che cercano di perseguire. Ma la bellezza, si sa, racchiude un lato malinconico, che loro colgono benissimo. Sanno che ciò che ci attira di una rosa è sapere che a breve appassirà. Così mantengono un contegno ambivalente. Questo alle volte è una fonte di tristezza. Altre volte però è il trampolino di lancio verso la luce della creazione e della novità. Così, approfittiamo del loro lato luminoso per condividere vette impensabili.