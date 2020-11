Quando parliamo di dolore alle mani, riferendoci ovviamente a chi ha passato i famosi “anta”, tendiamo a riassumere e confinare il tutto alla parola artrosi. In molti casi però non è così. Innanzitutto, specifichiamo che sia uomini che donne soffrono parimenti di frequenti dolori alle articolazioni superiori. Oggi, grazie alle moderne tecnologie, siamo in grado di fare degli importanti distinguo in materia. Nella maggior parte dei casi, soprattutto per chi ha svolto tutta la vita lavori manuali, parliamo di artrosi primaria. Ma esistono altre patologie meno conosciute che potrebbero essere la causa reale delle nostre afflizioni. Cosa significa avere sempre questi dolori alle mani e cosa comporta alla salute sono i temi di questo articolo dei nostri Esperti.

Artrosi e artrite

Per permetterci di analizzare al meglio la situazione, bisogna per prima cosa distinguere cos’è l’artrosi e cos’è invece l’artrite. Sono infatti due cose ben distinte che colpiscono entrambe le nostre mani, ma con cause diverse.

L’artrosi

L’artrosi attacca e mina negli anni la cartilagine delle dita nella nostra mano. Parliamo ovviamente di una malattia degenerativa, che colpisce in modo particolare gli anziani e le donne. Nella maggior parte dei casi è frutto di traumi pregressi e comporta: dolori, rigonfiamenti, mancanza di elasticità e frequenti intorpidimenti. Può colpire non solo le mani, ma anche le ginocchia, la spina dorsale e i piedi. Ovvero le parti del corpo che usiamo di più nell’arco di una vita. Ecco cosa significa avere sempre questi dolori alle mani e cosa comporta alla salute, complicandoci la vita.

L’artrite

L’artrite invece non è una malattia, ma un’infiammazione che presenta sintomi simili, ma cause e conseguenze diverse. Questa infatti colpisce tutti, senza distinguere sesso ed età. Anche i bambini possono averla.

Altri tipi di disturbi

Non solo artrosi e non solo artrite, però. I dolori frequenti alle mani possono essere anche segno di:

a) tunnel carpale;

b) cisti del tendine;

c) microfratture;

d) sindrome di De Quervain, malattia che colpisce i tendini della mano, soprattutto nella zona del pollice.

