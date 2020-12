Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli imprevisti possono capitare ovunque, anche al moderno ed efficiente casello autostradale. Può capitare che il totem non funzioni, che il nostro bancomat sia smagnetizzato o che, comunque, la transazione economica non si concluda positivamente. Per qualunque ragione possa accadere domandiamoci cosa si rischia e come fare se si dimentica questo pagamento.

In primo luogo, è bene obbedire a quanto la voce registrata ci dice di fare. Se il pagamento non va a buon fine il totem ci dice di rimanere seduti in auto, senza scendere e senza tentare vietate marce indietro.

Il prolungamento della sosta serve per consentire alle telecamere di fotografare la targa. A quel punto, la sbarra si alzerà consentendo all’automobile di riprendere la marcia. Con la targa dell’auto registrata si emetterà il “rapporto di mancato pagamento”. Si tratta in pratica di uno scontrino, rilasciato dallo sportello stesso, che riporta il giorno e l’ora del fallito pagamento.

Cosa si rischia e come fare se si dimentica questo pagamento

Dalla data dello scontrino di mandato pagamento l’automobilista ha 15 giorni di tempo per provvedere al pagamento, senza sanzioni aggiuntive.

Se, invece, l’automobilista non regolarizza la propria posizione entro tale termine Autostrade per l’Italia trasmetterà i dati alla Polizia Stradale. Infatti, secondo l’art. 176 Codice della Strada, l’infrazione verrà trattata come una qualsiasi multa.

La somma dovuta per il pedaggio sarà, quindi, gravata da sanzioni e interessi da ritardo. La sanzione per mancato pagamento del pedaggio autostradale varia da 85,00 a 338,00 euro . In più, verranno decurtati due punti dalla patente.

Per evitare qualsiasi tipo di sanzione è bene cercare di regolare la propria posizione al più presto possibile. Oggi è disponibile anche il pagamento online che si può effettuare già appena 24 ore dopo l’uscita dal casello.

Il pagamento deve avvenire tramite il sito auostrade.it sul quale si trovano tutte le istruzioni da seguire. Oppure l’automobilista può recarsi a pagare di persona presso i Punti Blu, il cui elenco è sempre disponibile online.