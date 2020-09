Cosa si può mangiare la sera per stare leggeri? Ve lo siete mai chiesto? Magari vi siete svegliati la mattina con lo stomaco vuoto perchè avete mangiato troppo poco. O avete dormito male perchè avete mangiato troppo. Allora cosa fare per cena per evitare questi fastidi?

Vediamo insieme cosa è bene mangiare e cosa, invece, è meglio evitare.

Cosa si può mangiare la sera per stare leggeri?

Il primo accorgimento è non cenare troppo tardi, per dare al corpo il tempo di iniziare la digestione regolarmente prima di andare a letto.

Il secondo è quello di non arrivare all’ora di cena troppo affamati, e consumare così un eccesso di cibo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ma cosa mangiare effettivamente? I carboidrati come sempre non possono mancare, ma vanno contenuti. Essi infatti sono da preferire a colazione e pranzo, quando si hanno ancora molte ore di attività davanti nella giornata. A cena serve solo un minimo di carboidrati per evitare cali di zuccheri durante la notte.

Per quanto riguarda le proteine è da preferire la carne bianca, il pesce o le uova. Nel caso delle uova meglio evitare la fantozziana frittatona di cipolle e preferire le uova sode, più digeribili. Carne bianca e pesce si devono preferiere anche loro preparati con una cottura di facile digeribilità.

Niente fritti dunque. Nè condimenti pesanti. Meglio una cottura leggera in piastra o al forno senza troppi condimenti.

Oppure, se non mangiate carne, una valida alternativa si trova sempre nei legumi. I legumi infatti combinano un certo apporto proteico con un buon apporto anche di carboidrati.

Frutta e verdura invece si possono consumare a volontà. In particolare pomodori e carote sono indicati la sera perchè contengono sostanze che promuovono il rilassamento muscolare.

Cosa invece evitare?

Si sconsigliano tutti quei cibi e le bevande che contengono sostanze eccitanti o possibilmente irritanti.

Stop dunque al caffè o bevande gassate la sera. Sono controindicati anche i formaggi stagionati, i cibi troppo speziati o piccanti e naturalmente gli alcolici.

Sono tutti cibi contenenti sostanze che impegnano l’organismo con la digestione per lungo tempo, interferendo di fatto con il sonno.