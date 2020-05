Cosa si può fare e cosa non si può fare dall’estetista nella Fase 2? Riapertura dei negozi, boom di vendite e di saldi. Lo shopping non si ferma. I negozi hanno riaperto in sicurezza, così anche i parrucchieri e le estetiste. Durante il lockdown la voglia di tornare a prendersi cura di se stessi era scalpitante. Tutti ci stavamo chiedendo quale sarebbe stato il giorno x per tornare a tagliare capelli, farci le unghie oppure varie cerette o depilazioni. La situazione per molte persone stava diventando insostenibile. Soprattutto per quelle molto legate alla cura del corpo e della bellezza. Quindi si è tornati ad una semi normalità. Perché semi? Be’ ci sono cose che ancora non si possono fare dall’estetista. Se da una parte pedicure e manicure (tra le cose più richieste) si possono fare ci sono tante che non si possono fare.

Cosa si può fare e cosa non si può fare dall’estetista nella Fase 2

Cosa NON posso fare. Il massaggio ad esempio è una di queste. Infatti il massaggio al corpo si può fare solo alle gambe e fino all’addome, per non avvicinarsi troppo al viso. Anche il gommage non si può fare. Non si possono fare bagni di vapore e gli idromassaggi o la talassoterapia, perché pare che con i bagni di vapore il virus si diffonda.

La ceretta?

Si, la ceretta è possibile farla. Ma sempre armati di guanti, visiere e mascherine. La gente in questo periodo ha sentito la necessità di essere coccolata e di tornare a prendersi cura di sé. Durante la quarantena tantissime sono state le persone che però hanno deciso di creare maschere a casa per il viso o per i capelli. Per evitare che questi potessero perdere di brillantezza e forza. Tante persone, soprattutto gli uomini, hanno invece deciso di rasarsi i capelli a zero. Sui social è partita una vera e propria challenge infatti. Le ragazze invece hanno deciso di fare le cose in modo meno drastico, quindi giusto piccole spuntature delle doppie punte e qualcuna ha provato ad aggiustarsi la frangetta a proprio rischio e pericolo.

