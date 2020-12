Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci saranno provvedimenti speciali per i giorni prossimi al Natale e fine anno. La pandemia rischia di avanzare con l’uscita della gente per strada e questa situazione diventerebbe un pericoloso boomerang per tutti gli Italiani. Si attendono allora provvedimenti particolari che spieghino cosa si può fare e cosa invece non si può fare dal 21 dicembre fino al 6 gennaio.

Le previsioni dal 21 dicembre al 6 gennaio

Le previsioni non sono favorevoli agli spostamenti. Si prenda come esempio la situazione in Germania, che con l’aumentare delle persone decedute, ha subito capito che feste e Covid 19 non vanno d’accordo. La Cancelliera Angela Merkel, che sperava di poter regalare alla Germania un Natale diverso, si è dovuta ricredere e ha decretato subito la zona rossa su tutto il territorio tedesco.

Stessa situazione in Gran Bretagna che sarà in lock-down a partire dal 16 dicembre e l’Olanda che chiuderà per 5 settimane.

Così sarà anche per l’Italia, dove Conte si avvia probabilmente a dichiarare il lock-down totale. Una misura fortemente sollecitata dalla situazione sanitaria e anche da ciò che si è visto in questi giorni.

Gli spostamenti

Gli spostamenti saranno vietati fra tutte le regioni, che in questo periodo particolare cambieranno da giallo e arancione in rosso. Ci saranno delle eccezioni negli spostamenti, tranne sempre per motivi validi e sempre tramite autocertificazione. I motivi che permettono il passaggio tra regioni sono quelli di lavoro, motivi di salute e comprovate urgenze.

Le chiusure e la Messa di Natale

Fino alle 22.00 è possibile uscire di casa, ma dopo quest’ora ci vuole una giustificazione valida.

I bar e i ristoranti chiudono alle 18.00 lasciando spazio alla possibilità dell’asporto e della consegna a domicilio. Ma ci sarà in previsione la chiusura totale nei giorni festivi e prefestivi.

La Messa della notte di Natale, del 24 dicembre, si celebrerà alle 19.30.

Andare alle seconde case

Sarà vietato spostarsi fuori regione. Solo in caso di problemi alla struttura, come cedimenti, problemi agli impianto di luce e gas, furto in casa, è possibile recarsi sul posto, solo per ultimare gli interventi necessari alle seconde case.

Andare all’estero

Chi va all’estero fra il 21 dicembre e il 6 gennaio dovrà mettersi in quarantena dal momento del rientro in patria.

Natale, 26 dicembre e 1 gennaio. Cosa si può fare e cosa invece non si può fare dal 21 dicembre fino al 6 gennaio

In questi 3 giorni forti in cui tutti vorrebbero stare con i loro cari, la restrizione prenderà i comuni con più di 5000 abitanti, in cui saranno vietati gli spostamenti ordinari.

Queste sono le misure previste per i prossimi giorni per contenere la pandemia in Italia.

