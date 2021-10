D’inverno, in modo particolare quando piove, riuscire a far asciugare il bucato diventa quasi un incubo. I panni, se ben stesi, durante le belle giornate specialmente d’estate avranno sempre un fresco profumo di pulito.

Situazione alquanto diversa d’inverno.

Infatti pioggia e freddo, per chi non ha ampi spazi esterni coperti, rendono molto difficile l’asciugatura del bucato. Anche se in molti ricorrono all’uso dei teli di plastica per coprire il bucato, questi tenderà sempre a non aver un buon odore.

Ovviamente l’asciugatrice é la soluzione ideale, un elettrodomestico utile ed efficiente, ma non in possesso di tutti. Ecco dunque cosa si può fare d’inverno quando piove per avere il bucato asciutto che non puzzi di umido ma abbia un buon profumo di pulito. La prima cosa da fare è sicuramente quella di impostare, per i capi che lo permettono, una centrifuga più alta.

È necessario eliminare quanta più acqua possibile per evitare ristagni ed ottenere un’asciugatura più rapida del bucato. Anche un deumidificatore posizionato vicino ad uno stendino con panni bagnati ma ben strizzati può essere di grande aiuto. In mancanza se ne potrà creare uno fai da te, semplicemente versando in più contenitori aperti del sale grosso o del riso da sistemare negli angoli della stanza.

Questi andranno ad assorbire l’umidità nell’ambiente evitando che ne venga impregnato il bucato.

Se l’unico posto dove far asciugare i panni quando piove è in casa, bisogna fare attenzione a scegliere una stanza poco umida dov’è c’è la possibilità di far circolare l’aria magari aprendo un po’ la finestra o il balcone.

Ma se i panni, nonostante questi accorgimenti, dovessero continuare a puzzare allora si potrà ricorrere come sempre al grande amico ed alleato, il bicarbonato.

Basterà aggiungere un cucchiaio di bicarbonato con tre cucchiai di sapone di Marsiglia nella vaschetta del detersivo per sentire il bucato di nuovo avvolto da un profondo profumo di fresco e pulito.

