Il 5 luglio del 1994 potrebbe sembrare una data come tutte le altre, per Jeff Bezos invece rappresenta il momento in cui tutto ebbe inizio. Amazon ha recentemente raggiunto la cifra record di 200 miliardi di dollari di share capital con un valore medio per ogni quota di circa 3.000 dollari.

La svolta decisiva

Amazon è un impero economico che inizialmente stenta a decollare, anche se adesso si farebbe fatica a crederlo, ma che con una mossa geniale è riuscita a cambiare ogni cosa. In principio, Amazon vendeva solamente e-book, versioni digitali di libri che potevano essere lette attraverso un dispositivo apposito, il Kindle. Solo successivamente si pensò di allargare il giro di affari ai più disparati beni di consumo. Musica, film, videogiochi, consolle, dispositivi elettronici e informatici, oggetti per case e giardino e non solo, diventano a portata di un click.

Attraverso le modalità di consegna innovative, è possibile ricevere i propri ordini in meno di un giorno con Amazon Prime o di un’ora con Amazon Now. Serie tv, playlist musicali, archivi fotografici, dispositivi di assistenza vocali sono invece i contenuti più esclusivi al quale si può accedere in abbonamento.

Un esempio lampante di Blue Ocean Strategy, l’obbiettivo esplicitamente dichiarato è quello di creare nuovi mercati sfruttando conoscenze acquisite e innovazione continua.

Una domanda, a questo punto, potrebbe sorgere spontanea: cosa si può acquistare con un patrimonio pari a quello del fondatore di Amazon? Una risposta ardua da dare, anche per chi possiede una fervida immaginazione.

50 yacht

Chi non ha mai sognato almeno una volta di poter trascorrere del tempo su uno yacht di lusso? Ebbene, Bezos può permettersi la bellezza di ben 50 yacht History Supreme. L’History Supreme è l’imbarcazione di lusso estremo senza precedenti. Il suo valore di mercato si aggira sui 4,2 miliardi di dollari.

350 cacciabombardieri

Pilotare un aereo è stato il sogno di molti bambini, Jeff Bezos però potrebbe addirittura permettersi di creare una flotta aerea. Con un prezzo che si aggira intorno al mezzo miliardo di dollari per un singolo cacciabombardiere, il magnate di Amazon potrebbe puntare come prossima mossa alla conquista del mondo.

4000 tonnellate d’oro

L’oro si sa è un bene di rifugio, perché non acquistarne 4.000 tonnellate? Il bene rifugio per eccellenza ha raggiunto cifre da capogiro, circa 5.0000 dollari al Kg. 4.000 tonnellate di oro rappresenterebbero una scorta davvero notevole.

Non ci sono limiti a cosa si può acquistare con un patrimonio pari a quello del fondatore di Amazon, basta usare la fantasia.

