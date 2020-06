Cosa rischia il socio di una società srl cancellata con i debiti?

I creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci?

In base all’articolo 2495 c.c. i creditori non soddisfatti possono agire nei confronti dei soci soltanto fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

I soci rispondono anche se non hanno riscosso nulla?

Con la riforma del diritto societario se i soci non hanno riscosso nulla non rispondono dei debiti della società. Sembra che non si possa più mettere in discussione che la cancellazione dal Registro Imprese abbia natura costitutiva dell’effetto estintivo della società, risultando evidente come l’eventuale sopravvenienza o sopravvivenza di passività non possa precludere nè impedire tale estinzione.

La responsabilità del socio di srl cancellata in presenza di debiti

Cosa è la ristretta base societaria. Cosa rischia il socio di una società srl cancellata con i debiti

Si tratta di un accertamento automatico in capo ai soci della società di capitali a ristretta base societaria sulla base della presunta distribuzione di utili in nero in misura corrispondente al maggior reddito accertato sulla società.

In sostanza si tratta di una presunzione “semplice” ex articolo 2729 codice civile, ben diversa dalla presunzione, questa sì, di tipo legale. Questa infatti caratterizza il regime tributario di trasparenza tipico delle società “personali” sia sotto forma di imprese familiari che sotto forma di società di persone che sotto forma di società di capitali (quest’ultima per opzione).

Il Fisco per recuperare le somme a credito direttamente dai soci deve giocare d’anticipo

Nel caso di presunzione di distribuzione di utili di società ormai estinta, è nullo l’accertamento notificato ai soci. La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta non solo l’invalidità degli atti emessi nei confronti del soggetto “estinto” ma anche di quelli riguardanti i soci.

Approfondimento

Società Srl, si può cancellare con i debiti