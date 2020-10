Non pagare il pedaggio autostradale, apparentemente, sembra un gesto poco grave, che non dovrebbe generare molte conseguenze. Invece, stranamente, chi percorre tratti autostradali a pagamento senza pagare al casello, rischia di incorrere in un reato. Quindi, è bene chiedersi: cosa rischia chi non paga il pedaggio dell’autostrada? Strano ma vero, il reato cui si può andare incontro è quello di insolvenza fraudolenta ex art. 624 c.p. Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa ha stabilito la Cassazione, intervenuta sul punto.

Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38467/2018, ha rigettato il ricorso degli imputati. Lo ha fatto, stabilendo che “chi si sente in dovere di non pagare l’autostrada commette un illecito penale per insolvenza fraudolenta”. Nella specie, i ricorrenti, ossia il conducente del mezzo e l’amministratore della società proprietaria del veicolo stesso, erano stati accusati per il reato indicato. Ciò, per aver più volte transitato sull’autostrada senza pagare il pedaggio, utilizzando la corsia riservata. Essi, si erano difesi deducendo la momentanea impossibilità di adempiere al pagamento, per mancanza di denaro contante. Inoltre, i loro legali avevano contestato che non era stata provata la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ossia la consapevolezza dell’inadempimento. Il tutto, con la conseguenza che il fatto doveva essere riqualificato come mero inadempimento contrattuale.

Cosa rischia chi non paga il pedaggio dell’autostrada?

La Corte ha, tuttavia, rispedito al mittente le difese. Infatti, ha confermato l’imputazione, deducendo che: “chi prende in consegna il talloncino al momento dell’ingresso in autostrada aderisce all’offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale”. Essa prevede appunto il pagamento di un pedaggio, con la conseguenza che chi fruisce del servizio, sa bene che deve pagarlo. Di conseguenza, nel caso di specie, poiché il passaggio nella corsia riservata, da parte degli imputati, era stato reiterato, non poteva ricorrere alcuna esimente. Si configurava, piuttosto, la volontà di contrarre l’obbligazione con il consapevole proposito di non adempierla. Quindi, meglio stare attenti, una volta chiarito cosa rischia chi non paga il pedaggio dell’autostrada.

