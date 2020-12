Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale si avvicina e un po’ tutti sono alle prese con gli acquisti per i regali da porre sotto l’albero. Oggi, vogliamo dare qualche consiglio su cosa regalare a Natale da 7 a 150 euro a chi non riesce a fare a meno dello smartphone.

Ovviamente, eviteremo di consigliare l’acquisto di un nuovo modello di cellulare. Sarebbe scontato, oltre che alquanto costoso, soprattutto se l’idea è di acquistare un modello all’ultimo grido. Altrettanto ovvia e scontata sarebbe l’idea di regalare una cover, anche se un’idea carina potrebbe essere quella di farsela personalizzare. In questo caso il prezzo di aggirerebbe, intorno i 15 euro.

Ecco qualche idea per chi soffre il freddo

Con il freddo di questa stagione, spesso si indossano i guanti. Ma con quelli ordinari è difficile, se non impossibile, rispondere ad una chiamata dal cellulare. Il rischio è dunque di danneggiare il dispositivo. Certamente non riusciremo ad utilizzare il cellulare, con la funzione normale di touch screen. Ecco allora che un’idea-regalo originale, oltre che utile, potrebbe essere quella legata all’acquisto di speciali guanti touch screen per smartphone.

Ci sono in commercio alcuni modelli più tecnici che combinano questa funzionalità a quella legata all’esercizio di attività sportive all’aperto. Ma si possono trovare anche guanti in lana, oppure in pelle. Sul mercato, i prezzi, per questo dono particolare, oscillano tra i 20 e 50 euro.

Un regalo per chi non sa fare a meno del cellulare e della musica

In questo secondo caso potremmo regalare un altoparlante o una cassa Bluetooth, con una portata in metri variabile. Ossia un modello funzionante senza fili e con la batteria.

Possiamo spaziare tantissimo nella scelta, considerato che, in commercio, si trovano modelli, i cui prezzi vanno dai 7 ai circa 150 euro. Possiamo optare per un tipo impermeabile e con la ventosa da utilizzare sotto la doccia. In alternativa, con fasce di prezzo più alte, si avrà una migliore qualità del suono, ad esempio in modalità Stereo o party. In alcuni modelli più sofisticati è possibile interagire, impartendo istruzioni vocali. Si può anche utilizzare il microfono integrato per rispondere alle chiamate.

Se si è patiti delle foto, ecco cosa regalare a Natale da 7 a 150 euro a chi non riesce a fare a meno dello smartphone

In questo caso, si può optare per un unico teleobiettivo. In commercio ci sono anche dei kit con obiettivi grandangolari, teleobiettivi, obiettivi macro e fisheye e filtri vari. Sono adatti per panorami, per ritratti, per concerti, per paesaggi urbani e foto di gruppo. I prezzi variano dai pochi euro fino a oltre 150 euro: tutto in funzione delle proprie tasche e delle proprie esigenze.

Un’altra idea potrebbe essere il treppiede per posizionare il cellulare. Ci sono quelli piccoli e flessibili a pochi euro, oppure quelli pieghevoli e tascabili, o anche quelli telescopici, fino a 60 euro. I modelli più elaborati possono essere utilizzati sia come supporto del cellulare, che come asta per i selfie. Ancora, sono dotati di sistema per il controllo remoto dell’otturatore Bluetooth.

Abbiamo dunque esposto qualche idea per capire cosa regalare a Natale da 7 a 150 euro a chi non riesce a fare a meno dello smartphone. Se questo articolo è stato utile, proponiamo allora la lettura di quest’altro: illustriamo qualche idea regalo per la donna originale e amante della tecnologia.