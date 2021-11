L’atmosfera di una casa tutta nuova è unica: quell’odore di pareti appena pitturate, di legno fresco, quei cassetti e divani mai utilizzati da nessuno.

È come se fosse un involucro che non aspetta altro che essere vissuto, riempito con la propria storia da scrivere giorno per giorno.

Così come è unica una casa nuova, anche noi vogliamo esserlo quando siamo invitati, da amici o parenti, a conoscerla per la prima volta.

Cosa portare in dono per celebrare questo momento così gioioso per non essere banali e scontati?

Lo scopriremo in questo articolo ricco di risorse dalle quali prendere spunto per trovare il regalo perfetto.

Cosa regalare a chi va a vivere in una casa nuova, ecco 10 e più idee originali e per ogni tasca

Partiamo focalizzandoci su una precisa zona della casa e cioè la cucina.

Questa, che di solito è una delle stanze più vissute, necessità di un’infinità di prodotti e non è detto che il o i proprietari di casa abbiano comprato tutto.

Alcuni suggerimenti originali? Eccoli:

delle tovagliette all’americana per apparecchiare al volo ma con stile;

dei piatti per la pizza del sabato sera;

dei boccali da birra stile pub o dei calici da vino.

Passiamo ad un’altra zona, questa volta più intima: perché non regalare qualcosa per la camera da letto?

Potremmo optare, per esempio, per dei soffici tappetini scendi letto oppure per un set di lenzuola dalle stampe simpatiche.

Il green è una certezza

Anche una pianta è sempre un’ottima idea.

Per esempio, potremmo regalare questa pianta ornamentale che è anche una mangia smog.

Oppure, potremmo valutare un set di piante aromatiche. Magari non solo rosmarino e salvia, ma queste 3 insolite, gustose e che spopoleranno quest’inverno.

Il design

Puntare su un prodotto di design potrebbe essere una bella idea anche se il nostro budget dovrà essere un po’ più alto. In questo caso, possiamo spaziare tra oggettistica varia, vasi o lampade per creare dei punti luce magici.

Elettrodomestici

Questi servono davvero sempre. Magari potremmo informarci con qualcuno per evitare doppioni e poi via libera a:

estrattore;

macchina per il caffè;

soundbar per TV;

robot aspirapolvere smart.

Fai da te

Se fossimo dei grandi creativi perché non regalare qualcosa fatto con le nostre mani, magari recuperando oggetti vintage e ormai in disuso.

Per l’esterno

In pochi pensano a qualche chicca per l’esterno della casa.

In caso di appartamento, due idee carine sono:

lo zerbino personalizzato;

targhetta con nomi e cognomi da appendere fuori dalla porta.

In caso di villetta, invece, una poltrona a dondolo sospesa incredibilmente d’effetto.

Altre idee

Se non ci fossimo ancora convinti, potremmo optare per queste altre due idee:

un buono, per esempio di Amazon, o in negozi di elettronica o per la casa, come Ikea, Maisons du Monde, Zara Home, Croff;

un abbonamento per Netflix o altre piattaforme di streaming online oppure per Sky.

Quindi, niente più dubbi su cosa regalare a chi va a vivere in una casa nuova, eccole le 10 e più idee originali e per ogni tasca.

