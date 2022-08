La carta riciclata ha da sempre i suoi vantaggi e gli appassionati del fai da te la usano in tutti i modi possibili e immaginabili. In casa è bello realizzare degli oggetti utili oppure carini che servono per abbellire o arredare. Decisamente diventa ancor più interessante per chi ci tiene alla sostenibilità ambientale e al riciclo. Quando ci rimangono pezzi di carta cosa si può fare? È sicuramente sprecato buttare qualsiasi cosa. È la domanda che in tanti si pongono spesso e volentieri.

Con la carta riciclata e il fai da te si possono creare cose straordinarie. La testimonianza lo sono tutti quegli elementi realizzati con carta riciclata con telaio di diverse forme. Che sia colorata oppure bianca, la carta riciclata è un’ottima alternativa per realizzare oggetti belli e allo stesso tempo utili. Una volta capito cosa fare, si può procedere alla creazione anche insieme ai bambini. Cosa realizzare con carta riciclata sia colorata che bianca? Con un pizzico di creatività si possono realizzare cose davvero sorprendenti.

Cosa realizzare con carta riciclata sia colorata che bianca con il fai da te

La casa si decora come si vuole e il bello è che possiamo sempre cambiare e fare cose nuove. Anche se ci avanza la carta da parati può essere riciclata in modo creativo e usata in casa con il fai da te. Quest’ultimo è un interesse comune, per non parlare di quando decidiamo l’idea da realizzare e del risultato finale. Quest’ultimo è praticamente la gioia di tutti. Alcuni spunti su cosa fare con la carta riciclata colorata potrebbero essere tantissimi. Si può iniziare con centrini per il tavolo, piccoli vasi, ciotole o fiori.

Qualsiasi forma potrebbe essere colorata alternando il bianco con un altro colore. In altre occasioni si può considerare di fare anche un oggetto interamente colorato o solo bianco. La carta riciclata bianca è utile per fare le basi ma anche per realizzare oggetti neutri ed eleganti. Invece, la carta riciclata colorata è la migliore per creare praticamente qualsiasi cosa.

Ciotole e fiori

Con la carta riciclata bianca si possono fare delle ciotole splendide create con tecniche particolari. Possono avere la funzione di contenere altre cose decorative realizzate con la carta riciclata colorata. Le decorazioni di contorno possono essere a proprio piacimento. L’importante è che l’oggetto sia fatto con la tecnica degli origami, molto originale.

Ad esempio, con base inferiore rettangolare e quella superiore a forma di triangolo dove i lati sono tre. Si tratta di una idea originale e diversa dalla solita ciotola quadrata, rettangolare o rotonda. Si possono fare di qualsiasi dimensione ma si consigliano più prodotti rispetto, dato che le ciotole piccole fatte di carta durare più a lungo.

I fiori di carta riciclata consigliati possono essere colorati, per creare rose, girasoli o altre piante. I fiori da realizzare con la carta riciclata bianca saranno le margherite, che si accoppiano bene con altri fiori fatti con gli scarti colorati.

Lettura consigliata

Cosa serve per fare la carta riciclata in casa anche senza telaio con il fai da te