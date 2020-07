Ecco cosa può accadere oggi in Piazza Affari. Vi riveliamo i 2 possibili scenari che possono verificarsi. Per chi vuole investire in titoli italiani, o per chi ha già azioni del nostro mercato, le prossime sedute daranno indicazioni precise. Ci diranno se i prezzi avranno la forza di salire e di fare ripartire il trend rialzista che si è interrotto ad inizio giugno.

Di seguito indicheremo i livelli chiave da monitorare per capire quando il trend dei prezzi del listino milanese tornerà rialzista. E individueremo la strategia da adottare nella seduta di oggi.

Un nuovo rialzo di Piazza Affari passa per questa soglia di prezzo

Cosa può accadere oggi in Piazza Affari? Osservare la tendenza passata aiuta a prevedere quale potrebbe essere quella futura. Osservando l’andamento dei prezzi dell’indice Ftse Mib nelle ultime sedute, anche un occhio inesperto potrà notare come abbiano toccato quota 20mila punti, per poi retrocedere. Nella seduta di giovedì 2 luglio, i prezzi dell’indice maggiore di Piazza Affari (INDEX-FTSEMIB), hanno raggiunto un massimo a 19.975 punti. Ma nella successiva sono tornati a scendere fino ad un minimo a 19.600 punti, per poi rimbalzare.

Quota 20mila è strategica. Una nuova fase rialzista dei prezzi del listino milanese passa necessariamente dal superamento di questa soglia. Per superamento si intende una chiusura di seduta oltre i 20mila punti. Evento che catalizzerebbe nuovi acquisti, i quali alimenterebbero un nuovo rialzo.

Cosa può accadere oggi. Vi riveliamo i 2 possibili scenari che possono verificarsi

Ma cosa può realmente succedere oggi ai prezzi in Borsa? Il primo scenario prevede che l’indice Ftse Mib si muova al rialzo. In questo caso i prezzi si misureranno con la resistenza dei 20mila punti. Il superamento di questa soglia se avvenisse in mattinata potrebbe portare ad una accelerazione verso i 20.400 punti.

Il secondo scenario è quello negativo. Prevede che i prezzi possano prendere la direzione discendente, bucando al ribasso l’area 19.500/19.600 punti. In questo caso è probabile che possano scendere verso area 19.000/19.100 punti.

Sul possibile scenario influirà in modo determinante l’andamento del mercato azionario americano. Venerdì scorso la Borsa USA era chiusa per festività. L’ultimo dato, quello di giovedì, ha visto Wall Street terminare in rialzo, grazie anche ai dati sull’occupazione. Per il mercato azionario a Stelle e Strisce ci sono le premesse per una partenza di settimana in positivo. Questo spingerebbe le Borse europee ed anche Piazza Affari

Se i prezzi della Borsa di Milano partiranno al rialzo, per scoprire le strategie per cavalcare la nuova fase, leggi questo articolo