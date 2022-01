Ogni giorno è sempre la stessa storia. Decidere il menù da servire in tavola non è sempre così facile. Molto spesso, infatti, si cade nell’indecisione. Accontentare i palati di grandi e piccini in un colpo solo e senza perdere troppo tempo ai fornelli può essere davvero un’impresa ardua.

Senza contare che bisogna anche fare i conti con la spesa e ciò che abbiamo già in casa e che dobbiamo consumare al più presto. Questo capita soprattutto con gli alimenti freschi.

Qualche giorno fa, ad esempio, avevamo suggerito una ricetta gustosissima dedicata a chi utilizza spesso la carne macinata.

Fortunatamente, esistono tantissime ricette golose e molto amate che si preparano in un batter d’occhio.

Da provare assolutamente queste deliziose polpette della nonna, croccanti fuori e morbidissime dentro.

Altra ricetta che farà venire l’acquolina in bocca in soli 20 minuti, è questa cremosissima torta salata che riesce a salvare la cena e il portafoglio perché si prepara in 5 minuti con soli 5 euro.

Insomma, preparare un piatto buono e soddisfacente è sempre possibile, anche quando si hanno a disposizione pochi minuti della giornata.

Questa sera vedremo cosa preparare di sfizioso a pranzo o cena per servire un secondo piatto di pesce facile ed economico pronto in 15 minuti

Mai pensato di preparare delle leggerissime polpettine di merluzzo? Buone, sfiziose e super veloci, faranno impazzire tutti dopo un solo assaggio. Prepararle è facilissimo e per niente dispendioso. Ecco tutto l’occorrente per 15 polpettine.

Ingredienti

200 grammi di merluzzo;

100 grammi di pane raffermo;

40 grammi di grana Padano grattugiato;

90 grammi di latte;

2 cucchiaini di capperi;

2 acciughe sott’olio (facoltativo);

farina tipo 00 q.b.;

1 pizzico sale, prezzemolo e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto, bisognerà spezzettare il pane e metterlo in ammollo nel latte per qualche minuto. Intanto, frullare o tagliare a pezzetti le acciughe e mescolarle con i capperi. Poi, aggiungere anche il prezzemolo.

Successivamente, strizzare i pezzetti di pane e unirlo alle acciughe. Pulire il merluzzo, dividerlo a pezzetti e mescolarlo al composto. Poi, aggiungere anche il sale, il pepe e il grana grattugiato.

Una volta amalgamati gli ingredienti, creare con le mani delle polpettine e passarle nella farina.

A questo punto, prendere una padella e far scaldare un filo d’olio. Poi, immergere le polpettine e farle cuocere su tutti i lati. Una volta diventate dorate, scolare le polpettine e servirle ben calde.

Dunque, ecco cosa preparare di sfizioso a pranzo o cena per servire un secondo piatto di pesce facile ed economico pronto in 15 minuti.