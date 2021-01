Per chi ama i legumi, cosa preferire tra borlotti e cannellini per pasta e zuppa di fagioli? Perché è vero che nella scelta è spesso anche e solo una questione di gusti. Ma è comunque possibile scegliere tra i borlotti e i fagioli cannellini pure in base al tipo di ricetta da preparare e da servire a tavola.

Ecco cosa preferire tra borlotti e cannellini per pasta e zuppa di fagioli

Nel dettaglio, i fagioli borlotti sono quelli mangiati in padella che hanno fatto la storia della cinematografia per quel che riguarda i film western. Buoni da mangiare anche da soli, infatti, i fagioli borlotti spiccano per il loro colore marrone e per il loro gusto intenso.

Come base per zuppe e minestre, inoltre, i fagioli borlotti spiccano pure per la loro capacità di assorbire tutti i sapori degli ingredienti. Per questo, in genere, i borlotti sono associati a zuppe rustiche e, comunque, a ricette della tradizione contadina. Come, per esempio, quella dei fagioli con le cotiche spiegata nel dettaglio in questo articolo.

I fagioli cannellini, di colore bianco, a livello nutrizionale, spiccano per l’elevato contenuto di proteine vegetali. E pure per il loro basso indice glicemico. Rispetto ai borlotti i cannellini sono dei legumi perfetti per condire la pasta e per le vellutate di legumi. Inoltre, rispetto ai borlotti, nelle ricette con i fagioli cannellini alla ricchezza degli ingredienti sono da preferire, invece, i profumi e gli aromi delle spezie e delle erbette fresche.

Due esempi di ricette

Di conseguenza, per quanto detto, se con i borlotti si può preparare, per esempio, una zuppa di fagioli e di scarole ripassate in padella, con i cannellini di sicuro non si sbaglia nel preparare una gustosa zuppa di fagioli e cozze. Magari con un bel trito di carote, sedano, cipolla e aglio, oltre a una cascata di prezzemolo.