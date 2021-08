Le ultime settimane di contrattazione sono state caratterizzate da una diminuzione dei volumi che, tra l’altro è coincisa anche con una fase laterale dei prezzi. Cosa preannunciano i volumi in diminuzione scambiati sulle azioni DeA Capital?

Una diminuzione dei volumi potrebbe indicare un diminuito interesse verso il titolo da parte degli operatori di mercato. In questo caso è di fondamentale importanza capire quali siano i livelli oltre i quali l’interesse potrebbe tornare e con esso la ripresa di un forte movimento direzionale.

La diminuzione dei volumi potrebbe essere dovuta anche al movimento tecnico di ritracciamento che ha seguito la rottura del triplo massimo di cui parlavamo in un precedente report. In questo caso, al completamento del movimento tecnico potremmo assistere a una forte esplosione rialzista.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo presenta indicazioni contrastanti. Ad esempio, il fair value e il PEG indicano un titolo sopravvalutato, mentre il PE e il Price to Book ratio indicano sottovalutazione.

Gli analisti, invece, hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Sicuramente un aspetto molto positivo è il debito totale di DeA Capital che è in diminuzione. Va ricordato, poi, che storicamente la società distribuisce sempre un ottimo rendimento il cui rendimento è sempre stato, negli ultimi cinque anni, superiore al 7%.

Cosa preannunciano i volumi in diminuzione scambiati sulle azioni DeA Capital? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario DeA Capital (MIL:DEA) ha chiuso la seduta del 30 agosto a 1,318 euro in rialzo del 1,23% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Nonostante la fase laterale, la tendenza in corso è rialzista e ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,336 euro. Il raggiungimento di questo traguardo ha provocato un ritracciamento sul supporto più vicino in area 1,296 euro. Sono questi, dunque, i due livelli da monitorare con molta attenzione durante le prossime due settimane. Una chiusura esterna a uno di questi due livelli aprirebbe le porte a un forte movimento direzionale.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzista di circa il 15%. Al ribasso, invece, la rottura del supporto in area 1,27 euro potrebbe aprire a una discesa delle quotazioni fino in area 1,16 euro, prima, e area 1 euro, poi.