Si dice che i nostri animali domestici siano in grado di resistere molto bene ai cambiamenti climatici.Che non soffrano eccessivamente il freddo perché il loro pelo è isolante e che non soffrano molto il caldo perché si abituano velocemente.

Questo non è sempre vero.

La situazione cambia a seconda della razza del cane ma anche e soprattutto per l’età.

Esattamente come per l’essere umano l’umidità e il freddo possono avere effetti negativi per la salute del nostro amico peloso.

Ecco perciò svelato con questo articolo cosa potrebbe provocare l’umidità sui nostri cani e come proteggerli.

Le conseguenze

Possono intaccare le ossa, possono dare problemi legati all’intestino, possono scaturire rialzi febbrili.

Per non parlare dei forti dolori muscolari, stanchezza fino a provocare veri e proprio shock termici.

Purtroppo i nostri animali domestici non sono in grado di comunicare in modo preciso con i loro padroni.

È proprio per questo motivo che dobbiamo essere in grado di riconoscere i segnali che ci facciano capire se il nostro cane sta soffrendo.

Le soluzioni

Chiedendo sempre conferma al nostro veterinario possiamo proteggerli facendogli indossare maglioncini appositi.

Questo per rendere meno brusco l’impatto tra la temperatura esterna e quella interna da appartamento.

Di solito questa soluzione viene applicata per i cani che presentano un pelo più corto meno adatto a proteggerli dagli sbalzi di temperatura.

Ma anche in base alla loro stazza potrebbero sopportare in modo diverso queste condizioni.

In alcuni casi sarà necessario anche proteggere le loro zampe dal contatto con l’asfalto freddo o in qualche caso con la neve.

La mancanza di attenzione potrebbe provocare nel tempo qualche taglietto sui loro cuscinetti che renderà sempre più problematica qualsiasi passeggiata.

I nostri cani potrebbero soffrire la condizione causata dall’umidità anche dentro casa.

In questi casi è consigliato, in alcuni periodi dell’anno, farli riparare dentro casa invece che lasciarli soffrire nella loro cuccia in giardino.

La miglior cosa sarebbe quella di posizionare il cuscino sul quale amano dormire nella zona d’ingresso.

Possibilmente che sia un cuscino morbido e abbastanza alto da separarli dal pavimento molto spesso freddo e umido in questo periodo dell’anno.

Ecco perciò svelato cosa potrebbe provocare l’umidità sui nostri cani come proteggerli.