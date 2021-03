Cosa potrebbe accadere ad Aedes dopo l’aumento di capitale secondo l’analisi grafica?

Dal 22 febbraio all’11 marzo è in corso un aumento di capitale da 43 milioni di euro con le seguenti modalità: e azioni sono offerte in sottoscrizione a un prezzo di 0,190 euro ciascuna, da imputarsi quanto a 0,04 euro a capitale sociale e quanto a 0,15 euro a sovrapprezzo. Ciascun azionista che aderisce all’aumento di capitale ha diritto a 46 nuove azioni ogni 7 azioni possedute.

Come spiegato in un comunicato stampa della società

Gruppo Aedes, già negativo negli esercizi 2018 e 2019, ha subito un significativo peggioramento nel corso dell’esercizio 2020 per effetto della pandemia da COVID-19. La prosecuzione dell’attività aziendale dell’Emittente e del Gruppo è strettamente legata sia alla reperibilità di risorse finanziarie in misura adeguata a far fronte al fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi.

Anche questo aumento di capitale, però, potrebbe non essere sufficiente per garantire le risorse necessarie visto che la stima del fabbisogno finanziario è di circa 150 milioni di euro.

Non sono da escludere, quindi, nuove operazioni straordinarie su Aedes.

Da questo punto di vista, quindi, entrare su Aedes, la cui capitalizzazione è di soli 8 milioni di euro circa, potrebbe essere molto rischioso. Si consiglia, quindi, molta prudenza.

Il titolo azionario Aedes (MIL:AED) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 0,614 euro in rialzo del 0,66% rispetto alla seduta precedente.

La situazione grafica del titolo non è delle migliori. Già a dicembre in un precedente report, quando quotava in area 0,6 euro, si metteva un guardia da discese fino in area 0,235 euro.

Analizzando i grafici si evince che la discesa potrebbe continuare fino in area 0,18 euro (III obiettivo di prezzo sul settimanale), ma sul mensile il titolo sembra aver raggiunto un supporto molto importante. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 0,226 euro e da qui dovrebbero decollare per un potenziale raddoppio del loro valore.

Tuttavia non bisogna farsi prendere dalla fretta. La situazione è abbastanza delicata e, vista anche la piccola capitalizzazione del titolo, bisogna avere pazienza.

