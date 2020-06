Se la matematica non è un’opinione, si dice, 2 per 2 farebbe quattro. Invece cosa possono fare alla nostra salute 2 mele al giorno per 2 mesi, provare per credere. Nello specifico, secondo le ultime ricerche mediche, seguire questa semplice prescrizione abbassa e non poco, il livello di colesterolo cattivo! Si sapeva che, come dice il proverbio “una mela al giorno leva il medico di torno”, ma che 2 abbassassero il colesterolo è una notizia di un certo peso. La ricerca è stata condotta in Inghilterra, ancora una volta, su 40 pazienti di età compresa tra i 20 e i 70 anni, con risultati eccezionali.

Perché le mele sono così benefiche

Lo studio ha incentrato la sua attenzione non solo sul colesterolo, in grado se fuori controllo, di portare alle malattie cardiovascolari, ma anche su tutti i benefici legati alla mela:

Donare senso di sazietà e placare l’appetito

Far dimagrire

Prevenire il diabete

Prevenire il cancro al colon, uno dei più letali

Combattere la stitichezza, regolarizzando il transito intestinale

Mantenere forti denti e gengive

Un elenco di virtù benefiche di cosa possono fare alla nostra salute 2 mele al giorno per 2 mesi.

Ci sono altri sistemi naturali efficaci

Ma, oltre alla mela, madre natura ci ha donato altri sistemi per abbassare il colesterolo e prevenire infarti e ictus, come:

L’acqua dei carciofi

Il sedano

L’infuso con foglie d’olivo

L’infuso con le foglie d’alloro, a cui abbiamo dedicato un articolo a parte

Il cavolfiore

Le mandorle

Poco conosciuto, ma assai valido e molto pratico, il decotto con le foglie d’olivo. Conosciuto ai tempi della grande Atene, quando i medici famosi come Ippocrate, lo somministravano ai pazienti perché benefico per ogni dolore. Basterà bollire 10 grammi circa di foglie di olivo. A bollitura raggiunta, abbassare il fuoco e lasciar cuocere ancora per 15 minuti. Filtrare l’infuso e berlo. Un’autentica bomba a difesa della nostra salute, in grado di contrastare il colesterolo cattivo.

