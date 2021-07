Il consumo delle bevande fredde aumenta con l’arrivo dell’estate. D’altronde, a pochi non piace l’idea di una gassosa, una coca-cola o un succo di frutta, per citarne solo alcune. In questo articolo vedremo cosa possono bere i diabetici per rifocillarsi dal caldo estivo.

Capita di frequente che un soggetto diabetico chieda al proprio medico cosa può bere quando ha sete. In effetti, la risposta migliore è sempre quella di bere acqua ad intervalli regolari e a piccoli sorsi. Le alte temperature comportano un aumento della sudorazione.

Ciò comporta una perdita di acqua e di minerali. Dunque è necessario e vitale bere, anche quando non si avverte lo stimolo della sete.

E se proprio non si riesce a berla così com’è… perché non provare ad aromatizzarla in modo naturale? Fettine di limone, arancia o foglie di menta peperita. Queste sono solo alcune delle soluzioni possibili.

Ecco cosa possono bere i diabetici per rifocillarsi dal caldo estivo

Bevande dolci come i succhi di frutta, le cole, toniche, gazzose, bibite alla frutta e bitter contengono molti zuccheri. Pertanto non sono consigliabili ai soggetti diabetici. Sono quindi da evitare anche i succhi di frutta senza zucchero, poiché contengono gli zuccheri della frutta.

L’ADA (American Diabetes Association) raccomanda l’assunzione di bevande a basso contenuto calorico per evitare picchi glicemici.

Bere queste bevande, inoltre, disseta per molto poco tempo. Pertanto si potrebbe finire per abusarne anche per il ritorno della sete.

Le bibite light

Le bibite cosiddette light non contengono zuccheri, ma dolcificanti chimici non calorici. I cosiddetti edulcoranti tra i quali figurano: la saccarina, l’aspartame e i ciclammati.

Proprio per questo il loro consumo occasionale è preferibile rispetto a quello delle bibite zuccherate. Specialmente per i soggetti in sovrappeso, obesi o diabetici.

Le centrifughe di frutta o verdura

Meglio ancora? Evitare completamente le bevande citate e provare una soluzione alternativa. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Eccone un esempio.

Se proprio non si ha voglia di un centrifugato, optare per il buon vecchio succo di pomodoro. Anche se il suo sapore potrebbe non catturare tutti quanti i palati. Magari non sarà proprio come bere un tè freddo. Ma la salute viene prima di tutto.

Latte magro

Versioni magre o scremate del proprio latte preferito sono l’ideale.