Pochi oggetti nelle nostre case sono più indispensabili e allo stesso tempo più sottovalutati della carta igienica. Non ci pensiamo mai, ma il mondo prima dell’invenzione della carta igienica era totalmente diverso da oggi in modi che probabilmente non ci terremmo a sperimentare.

Purtroppo, anche le comodità che diamo più scontate nel mondo moderno, a volte vengono a mancare. Se ci siamo dimenticati di comprare la carta igienica, o ci troviamo in circostanze avverse e non possiamo utilizzarla, quale potrebbe essere una buona alternativa?

Niente paura, non si tratta delle foglie di banana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco cosa possiamo utilizzare al posto della carta igienica in caso di emergenza.

Salviette struccanti o igieniche

Molti di noi portano sempre in borsa un pacchetto di salviette igieniche, un’abitudine che probabilmente ci è stata trasmessa dalle nostre madri o dalle nostre nonne. Bene, se ci troviamo senza carta igienica, è il momento di scoprire finalmente l’utilità delle salviette igieniche. Nella peggiore delle ipotesi, una salvietta troppo profumata potrebbe causare un po’ di irritazione, ma è comunque una soluzione valida in caso di emergenza

Assorbenti o salvaslip

Sì, questa soluzione è praticabile soltanto per le signore, che sono abituate fin dall’adolescenza ad avere sempre con sé degli assorbenti di riserva o per lo meno dei salvaslip. In caso di emergenza, questi possono essere utilizzati come sostituto della carta igienica. Ricordiamoci solo di non gettarli nel water.

Bottiglia d’acqua con un buco nel tappo

Ma cosa possiamo utilizzare al posto della carta igienica in caso di emergenza in mancanza di salviette, assorbenti, o altri supporti?

Se abbiamo a disposizione una comunissima bottiglietta di plastica, possiamo creare una sorta di bidet d’emergenza: facciamo un buco nel tappo della bottiglia, in modo che schiacciandola, si formi un getto d’acqua abbastanza potente da poterlo utilizzare per pulirci. Soluzione geniale e semplicissima, per lo meno fino a quando non potremo finalmente riunirci con il nostro WC e la preziosissima carta igienica.

A proposito di WC, ecco anche il modo più semplice e geniale per rimuovere le incrostazioni ostinate dal WC.