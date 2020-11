Abitare vicino a un campanile può essere difficile. I rintocchi giornalieri variano da campanile a campanile. Alcune campane suonano solo in orario di messa, altre ogni ora. Altre ogni quarto d’ora. E spesso i livelli di rumore sono altissimi, soprattutto se la nostra casa è nelle vicinanze. Possiamo fare qualcosa per capire se si sta verificando un abuso? Cosa possiamo fare se il rumore delle campane è troppo assordante?

La regolamentazione

Bisogna sapere che il suono delle campane segue dei regolamenti. Nell’art. 844, comma 1 del Codice Civile vengono regolamentati anche i rumori. Non devono superare la normale tollerabilità. Non solo, anche la Chiesa ha emesso una circolare sul suono delle campane. Il CEI, Comitato per gli Enti e i Beni Ecclesiastici, si è occupato nello specifico del caso. Nella circolare n. 33 si è trattato il profilo civile e penale dell’abuso del suono delle campane. In caso di prove di abuso si può richiedere un risarcimento.

Cosa possiamo fare se il rumore delle campane è troppo assordante?

Abbiamo parlato di risarcimento. Nella fattispecie si tratta di risarcimento per danno biologico. Infatti con la precedente circolare si è stabilito che i rintocchi della campana devono essere limitati. È compito del Vescovo rilasciare una linea guida per le varie parrocchie.

Ma come si fa a capire se c’è un abuso?

Bisogna ingaggiare un perito. Per la precisione un perito specializzato in acustica. Il quale valuterà se i decibel della campana sono superiori a quelli consentiti dalla legge. E se i rintocchi sono eccessivi e non seguono la linea guida della Diocesi.

In caso di presenza di abuso, il querelante potrà ricevere un risarcimento morale per danno biologico. E il parroco rischia non solo di dover risarcire di tasca propria il danno, ma anche un procedimento penale.

Quindi è bene assicurarsi di fare la cosa giusta. Magari contattare il parroco e presentare le nostre problematiche. In caso ci sia effettivamente un abuso da parte della Chiesa, allora si può procedere per vie legali. Ma discuterne prima di arrivare in tribunale è sicuramente la prima cosa da fare.

Ed ecco cosa possiamo fare se il rumore delle campane è troppo assordante. Per sapere cosa fare per ottenere un risarcimento in caso di problemi con un vicino, cliccare qui.