Il cambio stagione non è ancora finito per molti di noi. E ciò perché oltre al guardaroba personale c’è tutta la biancheria che fa riferimento a coperte e piumoni da sistemare. Li abbiamo già tolti sicuramente però dobbiamo lavare e sistemare tutto nel modo migliore. Soprattutto per fare in modo che nel prossimo autunno, prima del riutilizzo, non ci ritroviamo a lavare e stirare nuovamente.

Ecco, quindi, cosa possiamo fare per lavare a costo basso il piumone che non entra in lavatrice per ritrovarlo pulito in autunno. Per il cambio stagione in generale, Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo affrontato diversi aspetti e riportato numerosi consigli utili. Possiamo approfondire leggendo qui.

Se il piumone non entra in lavatrice

In questo articolo cerchiamo di capire cosa possiamo fare per lavare a costo basso il piumone che non entra in lavatrice per ritrovarlo pulito in autunno. La prima cosa da fare è controllare l’etichetta del piumone o della coperta.

Leggiamo le istruzioni per il lavaggio. Se l’etichetta prevede il lavaggio a secco, non abbiamo altra scelta che portare il capo in lavanderia. Diversamente possiamo considerare il lavaggio in lavatrice. Ma se non entra?

Due soluzioni

Non impressioniamoci. Ma se vogliamo risparmiare e la lavatrice non contiene piumoni e coperte le alternative sono due. L’ammollo o le lavatrici self-service a gettoni.

Per l’ammollo usiamo la vasca da bagno o acquistiamo una tinozza da bagno grande in plastica. Il rimedio è quello della nonna ma se abbiamo diverse coperte e piumoni da lavare si tratta di risparmiare almeno 200 euro circa (considerando i costi unitari previsti dalla lavanderia).

Poniamo il capo in ammollo con acqua tiepida e detergente delicato. Dopo alcune ore, lasciamo scolare l’acqua.

Riempiamo nuovamente e svuotiamo il contenitore (vasca o tinozza che sia). È una procedura indubbiamente impegnativa, da valutare se abbiamo molte coperte e piumoni da lavare. E magari una volta a settimana ne laviamo uno. Va poi steso su uno stendino all’aperto.

Lavatrice self-service

In questo caso risparmiamo un poco e non facciamo fatica. Questa è la seconda proposta utile.

Se poi stiamo pensando di acquistare una nuova lavatrice consideriamo anche che a fine inverno ci sono i piumoni. Quindi valuteremo una capienza non inferiore ai 12-15 kg. In questo caso avremmo la soluzione migliore direttamente a casa, senza fatica.