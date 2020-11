Di solito, le nostre giornate sono piene di cose da fare. A volte, non riusciamo a mantenere il filo di tutti gli impegni ai quali siamo costretti a rispondere. Ci troviamo a immaginare un tempo tutto per noi, per fare davvero le cose che ci piacciono. Poi, quando il giorno senza impegni arriva, ci troviamo impreparati e ci sentiamo un po’ sprovvisti di idee. Ecco cosa possiamo fare in una giornata senza impegni.

Ecco qualche suggerimento per non annoiarsi

Usciamo e facciamo una bella passeggiata nel quartiere, la musica da ascoltare mentre camminiamo, è un’alleata importante . Entriamo nei negozi che non abbiamo mai potuto visitare. Non dobbiamo avere fretta di tornare a casa, lasciamo fluire il tempo, lentamente. Questo ci aiuterà a combattere la sensazione di apatia, che può prenderci se, improvvisamente, non ci sentiamo impegnati.

Avviciniamoci alle libreria di casa e riscopriamo i nostri libri , un po’ di tempo passerà nel desiderio di rimetterli a posto. Poi guardando meglio, sicuramente ne troveremo uno che saremmo contenti di rileggere. Quante volte abbiamo desiderato di avere il tempo per scrivere ad una persona, quante volte abbiamo rimandato una telefonata che adesso, finalmente possiamo fare.

Ecco cosa possiamo fare in una giornata senza impegni

Cose che non facciamo mai! Un’altra cosa, che non abbiamo mai tempo di fare, è provare vestiti che abbiamo da tempo nell’armadio e che non sappiamo se piacciono ancora. Potremmo scoprire che, con originali modifiche, sono ancora di gran moda. Inoltre, esistono molti corsi sul web, possiamo decidere di iniziarne uno. Quante volte ci siamo ripromessi di prendere lezioni di inglese, imparare a dipingere o imparare a suonare? E se in quella giornata cominciassimo con la prima lezione? Questo rappresenterebbe un bel progetto che durerebbe nel tempo. In questo modo, la giornata l’abbiamo trascorsa combattendo la noia e siamo arrivati a sera, forse un po’ contenti e soddisfatti per aver trovato tante cose da fare.