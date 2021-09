C’era una volta un mezzo di trasporto che così come era stato il cavallo era assolutamente fondamentale per le famiglie: la bicicletta. Passata anche alla Storia per film bellissimi come quelli di Don Camillo in cui il protagonista girava per le campagne emiliane in sella alla sua bici. Gli italiani hanno sempre dimostrato di essere un popolo amante delle due ruote, tanto da sfornare storicamente tantissimi campioni che hanno fatto la Storia di questo sport. Succede però che a un certo punto la nostra bicicletta raggiunga la meritata pensione e magari ci siamo anche affezionati. Che farne? Possiamo rottamarla, portarla in discarica o pensare a qualcosa di alternativo, soprattutto se abbiamo il giardino. Ecco, allora cosa possiamo fare di utile e bello se abbiamo una vecchia bicicletta e non vogliamo buttarla. Un suggerimento a costo zero per i nostri Lettori.

Abbellire il giardino a fine stagione

Sono davvero tantissimi gli italiani che aspettano la fine dell’estate per acquistare kit, accessori, attrezzature, decori e mobili da giardino, approfittando delle svendite di fine stagione. Comprare infatti adesso in quegli store che devono liberare spazio, può rivelarsi davvero conveniente. Dai dondoli alle amache, dalle piscine ai set giardino, dalle pareti di legno per le piante rampicanti fino alle casette per gli attrezzi. Tutto adesso potrebbe avere davvero degli sconti interessanti in grado di attirare la nostra attenzione. E, pensando di abbellire il nostro giardino nell’ottica della prossima stagione, non facciamoci sfuggire l’idea di utilizzare anche una vecchia bicicletta. Ma ricordiamo anche come anticipare l’inverno e trasformare il nostro balcone in un ambiente piacevole.

Cosa possiamo fare di utile e bello se abbiamo una vecchia bicicletta e non vogliamo buttarla

Così come dei vecchi pneumatici possono diventare delle splendide e alternative fioriere, la classica bicicletta da donna dismessa non è da meno. Soprattutto se ce l’abbiamo già pronta con il cestino davanti e magari il sellino per i bambini dietro. Ecco che a sua volta potrebbe diventare una bellissima sede per mettere i fiori più colorati e le piante più sgargianti di casa. Non facciamo però l’errore di lasciare la bicicletta in mezzo al prato, ma cerchiamo di fissarla a qualche struttura di casa, per non ritrovarci la bicicletta volante come nel famoso film di E.T. E, proprio nell’ottica della primavera 2022, è lei la pianta che inonderà la nostra estate di fiori e colori sgargianti.

