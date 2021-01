Gli aperitivi sono il compromesso perfetto per quando si vuole festeggiare qualcosa ma non si ha voglia di organizzare una cena. Basta portare in tavola qualche stuzzichino e un paio di ottimi drink e il gioco è fatto. A parole sembra tutto semplicissimo, ma ci sono alcuni casi in cui anche l’aperitivo può essere un problema.

Per esempio, cucinare per l’aperitivo può rivelarsi complicato se uno dei nostri ospiti è intollerante al lattosio. In questo caso bisogna trovare ricette senza latte, burro, panna e formaggio. E non è un’impresa semplicissima. Oggi, però, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa svelano cosa portare in tavola per un aperitivo totalmente senza lattosio.

Stuzzichini di mille tipi

Se ci pensiamo, esistono molti tipi di stuzzichini che non contengono traccia di lattosio. In ogni caso, ricordiamoci di fare moltissima attenzione alla lista degli ingredienti dei prodotti che usiamo. Se abbiamo dei dubbi, è meglio andare sul sicuro. Facciamo una foto agli ingredienti e mandiamola al diretto interessato: ci saprà dire se c’è qualcosa che non può mangiare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Uno degli stuzzichini da portare in tavola è la pizza rossa. Compriamo la pasta per la pizza o facciamola direttamente in casa. Stendiamola su una teglia e ricopriamola di salsa al pomodoro. A questo punto basterà aggiungere un pizzico di sale e dell’origano. Dopo averla cotta tagliamola a quadratini e serviamola in tavola. Anche la frittata è perfetta, purché non contenga del formaggio. Possiamo prendere spunto da queste facilissime ricette.

Cosa portare in tavola per un aperitivo totalmente senza lattosio

Per un aperitivo senza lattosio possiamo anche portare in tavola degli stuzzichini freddi. Prendiamo degli stuzzicadenti, delle olive denocciolate e del salame. Tagliamo il salame in cubetti e facciamo dei mini spiedini. Niente di più facile e buono!

Possiamo anche arrotolare delle fette di prosciutto crudo sulla punta di alcuni grissini. Otterremo uno stuzzichino semplicissimo ma molto goloso. Infine prepariamo della maionese al pepe. Per risparmiare tempo prendiamo la maionese già pronta e aggiungiamoci del pepe. Mescoliamo il tutto e mettiamola in tavola. I più golosi potranno pucciarci taralli e grissini.