Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, chi più chi meno. L’oroscopo, ogni anno, ci indica per quali segni zodiacali la situazione sarà più favorevole e per quali meno. Resta il fatto che, per ogni segno, ci sono piante ed oggetti che possono aiutare ad affrontare la quotidianità. Vediamo dunque che cosa portare con sé per avere un 2021 fortunato.

Segni di fuoco

L’Ariete è il primo segno di fuoco e i suoi colori sono il giallo e il rosso. Prediligere infatti, oggetti che portano quei colori, pietre come l’ambra, il topazio giallo e metalli come l’oro. Tra le piante, la lavanda aiuterà a mantenere forza e audacia che già contraddistinguono questo segno.

Chi appartiene al segno del Leone, possiede un forte ego e determinazione. Il Leone raggiunge gli scopi che si prefigge andando dritto al punto senza guardarsi intorno. Il diamante è la pietra che aiuterà ad affrontare le difficoltà. Tra le piante, la rosa è quella più adatta a rappresentare la sua passione e fierezza.

Il Sagittario è l’ultimo tra i segni di fuoco ed è caratterizzato da ottimismo e coraggio. Gli appartenenti al segno del Sagittario non temono il pericolo ed affrontano le avversità sempre a testa alta. La pietra da indossare per riceverne i benefici è il turchese, mentre la pianta del segno è il garofano rosso che simboleggia la passionalità con cui affronta la vita.

Segni di aria

Il segno dei Gemelli è il primo tra i segni d’aria. In quanto tali, i Gemelli sono molto razionali ed assetati di conoscenza. La pietra da portare con sé è il topazio, simbolo di saggezza. Se in casa si tiene una pianta di fiordaliso, aiuterà a mantenere un clima di calma e serenità.

Gli appartenenti al segno della Bilancia sono amanti del lusso e delle comodità. È il segno più equilibrato tra tutti e la pietra da possedere per ricavarne i benefici è il quarzo rosa. La pianta portafortuna del segno, invece, è l’arancio che, in situazioni di avversità, aiuta a mantenere la calma e a prendere decisioni ponderate.

Il segno dell’Acquario è caratterizzato dall’esigenza di essere indipendenti e tenaci. La pietra che più ne esprime l’essenza è il quarzo che aiuta a mettere in ordine i pensieri, mentre la pianta simbolo di questo segno è il geranio che esprime amicizia e lealtà, caratteristiche proprie di questo segno.

Cosa portare con sé per avere un 2021 fortunato: segni di terra

Il Toro è il primo segno di terra. Lo caratterizza la concretezza e la gentilezza, ma anche la gelosia. La pietra da portare con sé è lo smeraldo che aiuta a superare le avversità. La pianta da tenere in casa è l’orchidea che rappresenta il fascino e la raffinatezza degli appartenenti a questo segno.

Le persone del segno della Vergine sono molto altruiste, generose e precise. La gardenia rappresenta questo segno con la sua purezza. La pietra da possedere e portare con sé è senz’altro lo zaffiro che aiuta chi la possiede a recuperare le energie.

Gli appartenenti al segno del Capricorno possiedono le caratteristiche di calma, riflessività e prudenza. Sono persone imperturbabili e, per mantenere questa calma, è bene indossare l’onice. La pianta da cui trarre benefici, invece, è il papavero rosso.

Segni d’acqua

Le persone appartenenti al segno del Cancro sono molto emotive, si lasciano influenzare dagli eventi, ma sono anche molto affettuose. Cosa portare con sé per avere un 2021 fortunato? La pietra simbolo è la perla che gli infonde calma e serenità. La pianta da tenere in casa è l’ortensia, simbolo di amore e sincerità.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono magnetici ed autoritari. Il loro punto di forza è l’autocontrollo e la pietra che simboleggia questa sua caratteristica è il rubino. La pianta da possedere è l’erica, misteriosa e selvaggia proprio come questo segno.

I Pesci, infine, sono coloro che si caratterizzano per essere persone sognatrici ed empatiche, ma anche difficili da comprendere. L’ametista è la pietra che aiuta questo segno a compiere scelte equilibrate, mentre la pianta da possedere è il glicine, simbolo di amicizia e disponibilità.