A pochi giorni dall’arrivo di maggio, chi possiede un orto sa bene che i lavori da fare in questo periodo sono davvero molti. Generalmente, maggio è un mese in cui le temperature diventano più stabili rispetto al mese di aprile e rimangono miti. Il rischio di gelate è molto basso e le colture possono crescere indisturbate. Tuttavia, non possiamo perdere tempo perché dobbiamo impostare l’orto in modo da renderlo produttivo prima che arrivi il grande caldo dei mesi estivi. Come ogni mese, anche a maggio ci sono colture da seminare, piantare ma anche da raccogliere. Oggi, con questo articolo, vogliamo spiegare quali sono gli ortaggi sui quali concentrarci e tutti i lavori utili per ottenere un orto produttivo e sano. Questi spaziano dalla classica manutenzione ordinaria, come la gestione delle infestanti, fino a potature e rincalzi.

Cosa piantare, seminare e raccogliere nell’orto a maggio e tutti i lavori da fare per avere un raccolto abbondante senza fatica

Controlliamo bene i punti in cui abbiamo seminato nei mesi scorsi. Le piante che crescono troppo vicine l’una all’altra non potranno crescere bene. Pertanto, occorrerà selezionare quelle più deboli ed eliminarle. Avendo lo spazio adeguato, le piante potranno svilupparsi meglio. A questo punto, potremo vedere anche se sono cresciute delle infestanti. Probabilmente le troveremo, perché il clima mite e l’aumento delle piogge sono condizioni che ne favoriscono lo sviluppo. Passiamo il sarchiatore tra le piante e le sue lame rimuoveranno le erbacce. A questo proposito, la pacciamatura può essere utile sia contro le erbacce sia per mantenere il terreno umido in vista del caldo estivo. Possiamo scegliere di usare un apposito telo da pacciamatura oppure della semplice paglia.

Passiamo all’azione

Adesso vediamo cosa piantare, seminare e raccogliere nell’orto a maggio. Si tratta del mese ideale per seminare melanzane, zucchine, peperoni, peperoncini, zucche, cetrioli e pomodori. Non dimentichiamo anche le piante aromatiche, tra cui basilico e prezzemolo. Tra la frutta, a maggio si semina l’anguria. In questo mese, trapiantiamo quelle piante che temono il freddo come lattuga, fagioli, carciofi, sedano e melone. Infine, possiamo già raccogliere aglio, cipolle e rucola, ma anche carote, biete, piselli e fave.

Operazioni in campo

Alcune piante hanno bisogno di sostegni per crescere bene e regalarci ortaggi favolosi. Quindi installiamo delle reti, pali o legacci, in modo che le piante possano crescere bene e senza fatica. Questi permetteranno anche alla pianta di ricevere più luce solare. Tra le piante che necessitano di tutori abbiamo pomodori, melanzane e zucche, ma anche zucchine e piselli. Inoltre, a maggio sarà necessario potare i pomodori, rimuovendo i germogli ascellari improduttivi che si formano tra il tronco e il ramo della pianta. La sfemminellatura si può eseguire a mano senza sforzi. Infine, dovremo rincalzare le patate per proteggerle da insetti e parassiti come la tignola.

