Mentre tutta la famiglia è in vacanza, l’orto di casa rimane sempre attivo. Non si può abbandonare la coltivazione, anche se piccola, ha bisogno di cure e attenzioni. Realizzare un piccolo rettangolo da coltivare, è stato difficile e faticoso e non possiamo gettare al vento tutto il lavoro, per qualche giorno di ferie. In realtà ad agosto curare l’orto è un impegno che può portare a fantastici risultati. Tutto ciò che faremo adesso servirà per avere ortaggi e verdure a tavola nei prossimi mesi. Prima di tutto il terreno, con il caldo necessita sicuramente di più acqua, rispetto al resto dell’anno. Poi è indispensabile eliminare le erbacce infestanti che rovinano ogni cosa. Pulire il terreno per prepararlo ai prossimi raccolti. Quando raccoglieremo a breve i frutti di qualche mese fa, avremo più spazio per inserire altri semi.

Ecco cosa piantare e come preparare il terreno ad agosto per avere un orto autunnale rigoglioso da gustare in tavola.

Cosa seminare

Nella prima parte di agosto via libera a tutte le varietà di lattuga, rucola, finocchi, carciofi, bietole. Mentre nella seconda metà del mese, puntare al buonissimo radicchio, pronto in 2 mesi e tardivo, e agli spinaci. Alcuni tipi di lattughe resistono a temperature basse, quindi è possibile seminarle anche a settembre. Buono e ricco di proprietà benefiche il cavolo, anche quello nero, viola, bianco, dopo meno di 3 mesi dalla semina sarà pronto da gustare. È il momento anche di seminare carote, cipolle, porro, verza, bieta, per avere tra pochi mesi delle grandi soddisfazioni. Sistemare e piantare ogni tipologia di vegetale secondo le necessità della pianta, per farla crescere nel migliore dei modi.

Cosa raccogliere

In questo periodo, se abbiamo fatto le scelte giuste e curato le nostre piantine con attenzione, avremo soddisfazioni. Raccoglieremo i frutti della fatica impiegata, per poter assaggiare quello che abbiamo prodotto, con orgoglio. Quindi a tavola troveremo verdura estiva: pomodori, insalate, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli, per realizzare pietanze golosissime.

