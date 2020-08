Settembre è il mese dei raccolti. Coda dell’estate, spesso con un clima soleggiato, ma non afoso, è il momento adatto per progettare la semina, ma anche per trapiantare e potare. Cosa piantare a settembre per avere un orto e un giardino all’altezza è il consiglio odierno della nostra redazione.

Il mese delle verdure

Prima dell’arrivo dell’autunno prima e dell’inverno poi, settembre è il mese perfetto, ma anche l’ultimo, per piantare e seminare le verdure. Se abbiamo una piccola serra e la voglia di avere la verdura fresca, ecco che allora è il caso di puntare sulla lattuga invernale, avendo cura però che la foglia della pianta non vada sottoterra. Se amate i ravanelli, ecco che settembre è il loro mese, visto che amano l’aria aperta e il sole di fine estate. Il periodo è perfetto anche per lattuga e rucola, che, andremo poi a raccogliere in primavera.

Che mese del cavolo

Non è una battuta, ma settembre è proprio il mese del cavolo! Attenzione però a farlo prima della seconda metà del mese, attorno alle date di inizio delle scuole. Non spaventatevi se le piantine non usciranno a spron battuto, perché la loro caratteristica è quella di avanzare lentamente d’inverno e aumentare la velocità con l’arrivo della nuova stagione!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le fragole e le erbe aromatiche

Entro il 15 settembre non dimenticate di piantare anche:

a) fragole;

b) salva;

c) origano;

d) coriandolo;

e) cipolle bianche.

Un segreto per gli appassionati di fragole: trapiantiamo le piantine più giovani e non dimentichiamo di utilizzare un terreno particolarmente fertile, o arricchito del compost.

Rose, gerani e garofani

Per gli appassionati di fiori, settembre è il momento ideale per molti fiori comuni ai giardini italiani: rose, gerani, garofani e ciclamini. Cosa piantare a settembre per avere un orto e un giardino all’altezza, non dimenticando di preferire i biennali o i perenni. Ci fioriranno a primavera, per dare vita a un giardino colorato, fiorito e lussureggiante!

Approfondimento

Gli alimenti giusti per avere la pancia piatta