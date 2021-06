Cosa si potrebbe fare per evitare quell’antiestetico effetto della pelle a buccia d’arancia adesso che si avvicina l’estate e si approda in spiaggia? Per contrastare la cellulite servono diversi accorgimenti che riguardano lo stile di vita in generale. Di seguito approfondiamo alcuni aspetti che interessano l’alimentazione sana ed i cibi meno raccomandabili per chi presenta questo fastidioso inestetismo. Ecco cosa non mangiare per eliminare cellulite, cuscinetti e pelle a buccia d’arancia ed avere gambe finalmente toniche e perfette.

Che cos’è?

La cellulite altro non è che una infiammazione che interessa il tessuto adiposo e quello microcircolatorio che si manifesta principalmente nella popolazione femminile. Molte donne, indipendentemente dall’età, presentano inestetismi localizzati della pelle in particolare nell’area delle cosce, delle ginocchia o sull’addome. Le principali cause di insorgenza della cellulite possono essere diverse e talvolta associate tra di loro. Ci sono fattori genetici, vascolari e ormonali che facilitano la ritenzione idrica. Inoltre, non si deve trascurare lo stress e lo stile di vita tra le cause. Chi conduce una vita piuttosto sedentaria e fa poco sport potrebbe assistere ad un aumento del problema. Non da ultimo viene anche la dieta a favorire o meno la formazione della cellulite.

Cosa non mangiare per eliminare cellulite, cuscinetti e pelle a buccia d’arancia ed avere gambe finalmente toniche e perfette

Sul piano alimentare, per contrastare la cellulite è sicuramente preferibile evitare una alimentazione scorretta. Un eccesso di cibi ricchi di grassi, di fritture e di alcol è sicuramente da evitare. Questo non solo per gli effetti infiammatori del tessuto lipidico, ma anche per evitare forme di sovrappeso o obesità. In questo senso potrebbe essere utile leggere “Con quanti chili in più si può capire se una persona è in sovrappeso?”. Altra abitudine alimentare che sarebbe meglio modificare riguarda l’assunzione di cibi eccessivamente salati. Il sodio in esubero nell’organismo favorisce la ritenzione idrica con conseguente formazione degli inestetismi. Seguendo queste semplici abitudini alimentari si potrebbero già vedere i primi desiderati effetti sulla pelle.